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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۲

معاون استاندار ایلام:

بوم گردی برای رونق گردشگری در استان ایلام توسعه یابد

بوم گردی برای رونق گردشگری در استان ایلام توسعه یابد

ایلام-معاون عمرانی استانداری ایلام گفت: بوم گردی برای رونق گردشگری در استان ایلام باید توسعه یابد.

شاپور پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گردشگران به دنبال تجربه زندگی جدیدی در طول سفر هستند که لازم با استفاده از پتانسیل های منطقه، شرایط کسب تجربه جدید را برای گردشگران فراهم کنیم.

وی در این خصوص اضافه کرد: رونق بوم گردی می تواند به توسعه گردشگری در استان بسیار کمک کند.

پولادی با اشاره به اینکه در ایام نوروز تردد در جاده های روستایی به طور چشمگیری افزایش پیدا می کند، خواستار راه اندازی گشت پلیس در مسیرهای روستایی شد.

وی همچنین خواستار لکه گیری خیابان ها و خط کشی معابر توسط شهرداری ها و راهداری شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در پایان صحبت های خود اظهار داشت: هر چه امسال میهمان نوازی ما پررنگ تر باشد، شمار گردشگران ورودی به استان در سال های آینده بیشتر خواهد شد.

کد مطلب 3913370

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