طرح تحول سلامت ادامه می یابد/ پزشک خانواده کنونی مورد رضایت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح همزمان ۶۵۷ واحد ارائه خدمات بهداشتی سراسر کشور در گفتگو با خبرنگاران در مازندران درپاسخ ناپایداری مالی طرح تحول سلامت اظهار داشت: عدم تجمیع بیمه ها از مهمترین مشکل اجرای طرح تحول سلامت است و این طرح در برنامه ششم توسعه نیز رخ نداد.

وی با بیان اینکه طرح تحول سلامت حتما ادامه می یابد گفت: برای اینکه طرح تحول سلامت بدون نقص اجرا شود باید منابع و مصارف دقیق و همطراز شود.

هاشمی با اظهار اینکه توجه ویژه ای در دولت به بخش سلامت و درمان شد و گفت: حاصل یک نظام سلامت کامل و کارامد مستلزم آن است که منابع درآمدی پایدار برای آن تعریف شود.

وزیر بهداشت درباره بیمه کارگران گفت: مصمم هستم تا حق ۹ بیست و هفتم را احیا کنم و اگر این طرح رخ دهد شرایط بهداشتی و درمانی برای کارگران متفاوت از گذشته خواهد بود زیرا احقاق حق و حقوق کارگران مهمترین وظیفه است و در طرح تحول سلامت خدمات شایانی به همه اقشار از جمله کارگران داده شده است.

وزیر بهداشت، با بیان اینکه دولت موظف است طلب ما را از تامین اجتماعی تامین کند یادآور شد: در طول یکسال گذشته ارائه خدمت کردیم و انتظار داریم هزینه ها تامین و اصلاح شود و امیدواریم با یکپارچه شدن صندوق های بیمه، مشکل حل شود.

هاشمی درباره پزشک خانواده گفت: هنوز تا داشتن یک نظام ارجاع کامل فاصله داریم و مازندران در زمینه پزشک خانواده پیشرو است هرچند نارضایتی هایی وجود دارد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه اگر زیرساخت ها نظیر پایگاه های بهداشتی و تخت های بیمارستان را کامل کنیم طرح پزشک خانواده موفق می شود گفت: مازندران نیازمند دو هزار تخت بیمارستان است.

هاشمی با عنوان اینکه پزشک متخصص خانواده نیز به طرح پزشک خانواده اضافه می شود، گفت: پزشک خانواده کنونی در کشور مورد رضایت نیست اما نسبت به سه سال قبل وضعیت خوبی داریم.

وزیر بهداشت درباره بیمارستانهای با تخت های بالا گفت منتظر تصمیم شورای اقتصاد هستیم و باید به پروژه های سلامت همانند طرح های ریلی و اقتصادی شود زیرا این طرح ها هم دارای بازگشت اقتصادی است.

وی میزان طلب و مطالبات از بیمه ها را ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بخش عمده از آن مربوط به بیمه ایرانیان است و تاکنون هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نقدی و هزار میلیارد تومان در قالب اوراق وصول شد، همچنین از بیمه تامین اجتماعی نیز چهار هزار میلیارد تومان طلب داریم.

وزیر بهداشت درباره تاثیر ساخت خانه های بهداشتی بر امر پیشگیری از ابتلای به بیماری ها گفت: اگر بتوانیم نظام ارجاع را از سطح یک به سطوح بعدی راه اندازی کنیم تاثیربسزایی در کاهش بار بیماری ها خواهیم داشت.

حسن هاشمی با تاکید بر اینکه سطح دریافت سرانه سلامت عادلانه نیست و از عدالت به دور است گفت: مشهد کمترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارد و مازندران نیز همین وضع را دارد.