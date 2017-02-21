به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز صدور منشور روحانیت توسط امام خمینی(ره) میزگردی با موضوع ویژه «بررسی نقش روحانیت در فیلم یتیم خانه ایران» با حضور حجت الاسلام «نصرالله پژمانفر» رییس کمیسیون فرهنگی مجلس و حجت الاسلام «علی سرلک» دبیر جشنواره روحانیت در قاب سینما و طلاب کارشناس در حوزه فیلم برگزار می شود.

این مراسم‌ سه شنبه سوم اسفند همزمان با سالروز صدور منشور روحانیت توسط امام خمینی (ره) در موسسه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر«سرچشمه» ساعت۱۵ برگزار می شود.

خانه-رسانه طلاب،جمعیت طلاب انقلاب اسلامی ،سازمان بسیج و روحانیون تهران با همکاری جنبش فکری فرهنگی سینما انقلاب برگزار کنندگان این مراسم می باشند.