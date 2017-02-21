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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۴۲

میزگرد بررسی نقش روحانیت در فیلم «یتیم‌خانه ایران» برگزار می‌شود

میزگرد بررسی نقش روحانیت در فیلم «یتیم‌خانه ایران» برگزار می‌شود

میزگردی با موضوع بررسی نقش روحانیت در فیلم« یتیم‌خانه ایران» با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و دبیر جشنواره روحانیت در قاب سینما برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز صدور منشور روحانیت توسط امام خمینی(ره) میزگردی با موضوع ویژه «بررسی نقش روحانیت در فیلم یتیم خانه ایران» با حضور حجت الاسلام «نصرالله پژمانفر» رییس کمیسیون فرهنگی مجلس و حجت الاسلام «علی سرلک» دبیر جشنواره روحانیت در قاب سینما و طلاب کارشناس در حوزه فیلم برگزار می شود.

این مراسم‌ سه شنبه سوم اسفند همزمان با سالروز صدور منشور روحانیت توسط امام خمینی (ره) در موسسه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر«سرچشمه» ساعت۱۵ برگزار می شود.

خانه-رسانه طلاب،جمعیت طلاب انقلاب اسلامی ،سازمان بسیج و روحانیون تهران با همکاری جنبش فکری فرهنگی سینما انقلاب برگزار کنندگان این مراسم می باشند.

کد مطلب 3913382
سارا فرجی

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