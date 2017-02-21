ضرورت جلوگیری از فروش ساختمان های هویتی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حکیمی پور در تذکری در نشست سیصد و سی و دومین جلسه شورای شهر تهران با انتقاد از فروش یکی از ساختمان های قدیمی که هویت تهران است، گفت: متاسفانه یکی از ارگان های دولتی ملکی هفت هزار متری را در خیابان حافظ که مربوط به دوره قاجار است، در معرض فروش قرار داده است.

وی افزود: این خانه ها هویت تهران به شمار می آیند و باید مانع فروش آنها به این شکل شد.

این عضو شورای شهر تهران افزود: شورای شهر تهران باید قوانینی اتخاذ کند تا مانع فروش آسان و ساخت و ساز در چنین خانه هایی شود که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد.