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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸

عضو شورای شهر تهران خواستار شد؛

ضرورت جلوگیری از فروش ساختمان های هویتی تهران

ضرورت جلوگیری از فروش ساختمان های هویتی تهران

عضو شورای شهر تهران، از در معرض فروش قرار دادن ملک ۷ هزار متری که متعلق به دوره قاجار است، انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حکیمی پور در تذکری در نشست سیصد و سی و دومین جلسه شورای شهر تهران با انتقاد از فروش یکی از ساختمان های قدیمی که هویت تهران است، گفت: متاسفانه یکی از ارگان های دولتی ملکی هفت هزار متری را در خیابان حافظ که مربوط به دوره قاجار است، در معرض فروش قرار داده است.

وی افزود: این خانه ها هویت تهران به شمار می آیند و باید مانع فروش آنها به این شکل شد.

این عضو شورای شهر تهران افزود: شورای شهر تهران باید قوانینی اتخاذ کند تا مانع فروش آسان و ساخت و ساز در چنین خانه هایی شود که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد.

کد مطلب 3913389
سیامک صدیقی

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