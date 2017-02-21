مرکز تحقیقات جندی شاپور باستان در دزفول افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عصاری پیش ازظهر امروز سه شنبه در نخستین کنگره جندی شاپور باستان که با حضور مسئولان کشوری و استانی در محل دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول برگزارشد، اظهار کرد: امروز بار دیگر به فاصله دراز آهنگ هزار و ۸۰۰ سال و به برکت حرکت خردمندانه نیاکان و دانشمندان ایران که به تاسیس اولین دانشگاه جهانی پرداخته اند گردهم آمده ایم تا خاطره مجاهدت های علمی آن دانشمندان را پاس داشته و تجدید عهدی با آنان داشته باشیم.

وی افزود: این کنگره به همت نهادهای علمی، فرهنگی و تلاش های دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول پس از دو سال پیگیری و برگزاری جلسات متعدد و پرحجم برگزارشده است.

رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول عنوان کرد: این کنگره جزو معدود همایش هایی است که همزمان در دو حوزه نظری و عملی گام های ارزشمندی را محقق کرده است.

عصاری تصریح کرد: در حوزه نظری که همان پژوهش و تحقیق پیرامون ابعاد علمی و فرهنگی دانشگاه جندی شاپور باستان است موفق شده ایم با اعلام فراخوان ۲۰۰ مقاله دراین زمینه از سراسر دنیا دریافت کنید ضمن اینکه هشت کتاب نیز دراین زمینه برای اولین بار تدوین شده است که در کنگره رونمایی خواهد شد.

وی هدف دیگر از برگزاری این کنگره را شناسایی، مستند سازی، نگارش،کاوش و صیانت از عرصه علم و اعیان مکان دانشگاه باستان جندی شاپور در دزفول برشمرد و افزود: با استقرار تیم های کاوش در محل این مکان باستانی و درفاصله کمی نتایج ارزشمندی کشف شد و سپس به همت استاد واعظ مهدوی و مسئولان وزارت علوم توانستیم زمینه لازم را برای ایجاد مرکزتحقیقات ایجاد کنیم و دراین کنگره این مرکز تحقیقات در دانشگاه صنعتی جندی شاپور افتتاح خواهد شد.

تلاش برای ثبت جندی شاپور به عنوان اولین دانشگاه جهان

رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با بیان اینکه با این مرکز تحقیقات می توانیم در آینده نزدیک دانشگاه جندی شاپور باستان را به عنوان اولین دانشگاه جهان بصورت کاملا اثبات شده معرفی کنیم.

عصاری همچنین ازافتتاح دبیرخانه جندی شاپورباستان دراین دانشگاه و در روز کنگره خبر داد و گفت: همانگونه که براساس اسناد موجود برسردراین دانشگاه باستان نوشته شده علم و فضیلت برتراز بازو و شمشیراست ما نیز باید این مهم را ادامه دهیم و اهداف جندی شاپور باستان را درسراسر جهان نمایان کنیم.