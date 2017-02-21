زیرساخت های گردشگری روستای بیشه دراز تکمیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل روابط عمومی میراث فرهنگی ایلام، فرج فاضلی گفت: روستای بیشه دراز یکی از نادرترین روستای استان ایلام است که چهار نوع جاذبه گردشگری منحصر بفرد دارد.

وی افزود: این روستا با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی، قرار گرفتن در مسیر اصلی عتبات عالیات، موقعیت مرزی و جاذبه های بکر طبیعی، تاریخی، مذهبی و دفاع مقدس یکی از روستاهای مهم استان از لحاظ گردشگری است.

فاضلی با اشاره به جاذبه های طبیعی و گردشگری بیشه دراز اظهار کرد: جاذبه طبیعی گردشگری روستا استخر طبیعی موسوم به چه شوره که در فصل بهار و تابستان و پاییز برای شنا بسیار مناسب است.

وی با بیان اینکه جاذبه های تاریخی گردشگری بیشه دراز شامل قلعه تاریخی انجیر واقع در ارتفاعات ته نرمه، بنای موسوم به گمه( گنبد) مای می باشند، اضافه کرد: همچنین جاذبه های مذهبی این روستا بقعه متبرکه شهرمیر که راه دسترسی شنی دارد و امامزاده ابراهیم ابراهیم قتال هستند.

رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان دهلران عنوان کرد: اهالی این روستا که شهیدپرورترین روستای استان ایلام است از طوایف طوایف جایروند، بالویی و بله هستند که در زمان جنگ تحمیلی رشادت های فراوانی از خود نشان دادند.

وی گفت: روستای بیشه دراز با تقدیم بیش از ۴۰ شهید والامقام به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و وجود منزل مسکونی سردار شهید هدایت صحرایی که وسایل ساده زندگی این سردار شهید در آن به شکل موزه کوچکی در ایام نوروز و طول سال مورد بازدید گردشگران قرار میگیرد، ظرفیت بسیار مناسبی برای تبدیل شدن به یک مکان توریستی تفریحی دارد.

فاضلی تصریح کرد: با توجه به اینکه روستای بیشه دراز دارای زیرساخت های لازم مانند راه آسفالته، برق، آب ، تلفن، خانه بهداشت، پست بانک، مدرسه، ایستگاه امداد و نجات هلال احمر، اورژانس و... است و همچنین وجود جاذبه های گردشگری طبیعی می تواند به عنوان روستای هدف گردشگری معرفی شود که مقدمات کار در دست اقدام است.