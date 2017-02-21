کیفیت رساله های دانشگاه آزاد بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، علی اکبر ولایتی در دومین جلسه رئیس و اعضای هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی با رئیس هیات امنا و هیات موسس دانشگاه گفت: درد مملکت ما نبود آموزش های فنی و مهارتی است و باید بر روی این نوع مهارت ها به ویژه در سما سرمایه گذاری بیشتری کرد تا تکنسین و افراد کاردان فنی تربیت کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید تحولی در کالبد همه دستگاه های اجرایی کشور ایجاد شود، افزود: دانشگاه آزاد اسلامی به اندازه کافی توسعه کمی داشته و اکنون باید به ارتقای کیفی آن اولویت دهیم.

رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد تاکید کرد: البته باید در زمینه تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) علاوه بر توسعه کیفی، همچنان توسعه کمی نیز داشته باشیم و روند موجود را ادامه دهیم.

ولایتی اظهار داشت: کیفیت رساله ها باید بررسی شود و مورد بازرسی قرار گیرد و هر رساله باید حاوی یک تولید علمی و سند کاربردی باشد.

وی عنوان کرد: باید برای پژوهش و بودجه در سال پیش رو تحولی در هزینه‌ کرد ایجاد کنیم به شکلی که جان دو چندان به این حوزه دهیم.

رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد تاکید کرد: در حوزه فرهنگ اسلامی و ایرانی نیز باید اهتمام فوق العاده ای داشته باشیم تا فارغ التحصیلان این دانشگاه علاوه بر سواد و مهارت، حداقل دانشی از هویت اسلامی و ایرانی خود نیز کسب کنند.

حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد نیز گفت: برنامه ها و گزارش ها به همراه نظرات دکتر ولایتی که در این جلسات مطرح می شود، می تواند باعث ایجاد رویه های مثبت در ادامه رشد و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی شود و تکرار این جلسات باعث می شود ریاست هیات امنا از نزدیک در جریان چالش های پیش رو و دستاوردهای حوزه های مختلف دانشگاه قرار گیرد.