به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد مهدی کاکوان اظهار کرد: طبق اطلاعیه واصله از سوی مرکز فناوری اطلاعات ناجا، شخص یا اشخاصی ناشناس با ثبت دامنه جعلی با نام نیروی انتظامی‌ اقدام به ارائه سرویس‌های پلیس راهور ناجا از جمله خلافی خودرو و نمره منفی گواهینامه نموده‌اند.

وی افزود: در این خصوص پرونده‌ای تشکیل و به دادسرای جرایم رایانه‌ای ارسال و طبق اخذ دستورات قضایی‌، بررسی ثبت کننده وب سایت بدوا منجر به نتیجه نشد.

رئیس پلیس فتا پایتخت در ادامه اظهار کرد: با استفاده از روش‌های فنی و پلیسی‌، متهم را شناسایی و دستگیر کردیم. پس از حضور در محل پلیس فتا و در تحقیقات از وی انگیزه خود را بالا بردن بازدید وب سایت خود و دزدی کلیک اینترنتی افراد مراجعه کننده به وب سایت و کسب درآمد از این طریق عنوان داشت‌، لذا متهم تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ کاکوان در پایان هشدار داد: سوء استفاده از علائم و نشانه‌ها جرم محسوب می‌شود.