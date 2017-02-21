راه ۲۰ روستا در اردبیل بسته است/۱۰۸ هزار کیلومتر برفروبی جاده ای

علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در زمستان امسال راهداران اردبیلی ایثارگرانه در جاده‌ها حضور یافتند و توانمندی خود را اثبات کردند.

وی با اشاره به استفاده از ۲۲۹ دستگاه ماشین‌آلات رف روبی و ۴۱۱ نفر نیروی انسانی راهدار اضافه کرد: با تلاش راهداران و با وجود بارش‌های سنگین برف هیچ محور اصلی در استان بسته نشد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان متذکر شد: به دلیل وقوع بهمن در جاده خلخال، کوثر و گردنه حیران به صورت موقت و در عرض و ساعت جاده‌ها بسته بود که با همت راهداران بازگشایی صورت گرفت.

وی با اشاره به حجم کار انجام شده ر زمینه برفروبی تاکید کرد: از ابتدای مهر تا پایان بهمن‌ماه ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ کیلومتر باند برف‌روبی در این استان انجام شده است.

رحمتی با تأکید به اینکه در مدت زمان ذکر شده در تمامی ۱۰ شهرستان اردبیل برف باریده است، اضافه کرد: حتی راه‌های روستایی نیز بیش از دو روز مسدود نبوده و به محض اتمام برف‌روبی راه‌های اصلی، برف‌روبی راه‌های روستایی آغاز شده است.

وی به استفاده از ۱۶ هزار و ۱۰۰ تن مخلوط شن و نمک در بازه زمانی ذکر شده اشاره کرد و گفت: در عین حال ۲۰ مقطع ریزش برداری انجام شده است.

به گفته مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در این مدت به ۱۰ هزار دستگاه خودرو در راه مانده امدادرسانی شد.

رحمتی در خصوص آخرین وضعیت بازگشایی راه‌های روستایی افزود: تنها راه ارتباطی ۲۰ روستا فعلاً مسدود است که تا پایان امروز بازگشایی می‌شوند.