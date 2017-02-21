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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۵۱

فرمانده انتظامی شهرستان مهران خبر داد:

توقیف ۱۳ دستگاه خودروی فاقد پلاک در مهران

توقیف ۱۳ دستگاه خودروی فاقد پلاک در مهران

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان مهران از توقیف ۱۳ دستگاه خودروی فاقد پلاک در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیرعباس شهبازی گفت: طرح یک روزه امنیت ترافیکی در سطح شهرستان مهران با  هدف برخورد با خودرو های فاقد پلاک و پلاک های مخدوش به مرحله اجرا درآمد.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح ۱۳ دستگاه خودرو سواری را به دلیل تخطی از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و عدم نصب پلاک متوقف و روانه پارکینگ شدند. 

فرمانده انتظامی شهرستان مهران در پایان رعایت قوانین و مقررات را ضامن سلامتی رانندگان برشمرد و ازشهروندان خواست : با رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی و خودداری از هرگونه حرکت های مخاطره آمیز پرهیز و زمینه آرامش و آسایش خود و دیگر شهروندان را فراهم سازند.

کد مطلب 3913413

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