توقیف ۱۳ دستگاه خودروی فاقد پلاک در مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیرعباس شهبازی گفت: طرح یک روزه امنیت ترافیکی در سطح شهرستان مهران با هدف برخورد با خودرو های فاقد پلاک و پلاک های مخدوش به مرحله اجرا درآمد.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح ۱۳ دستگاه خودرو سواری را به دلیل تخطی از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و عدم نصب پلاک متوقف و روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهران در پایان رعایت قوانین و مقررات را ضامن سلامتی رانندگان برشمرد و ازشهروندان خواست : با رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی و خودداری از هرگونه حرکت های مخاطره آمیز پرهیز و زمینه آرامش و آسایش خود و دیگر شهروندان را فراهم سازند.