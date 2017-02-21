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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۵۴

برای نخستین بار؛

المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان دختر علوم پزشکی برگزار می شود

المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان دختر علوم پزشکی برگزار می شود

نخستین المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان دختر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در روزهای ۵ تا ۱۱ اسفند در خزرآباد ساری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، ۵۱ تیم از دانشگاه‌های مختلف علوم پزشکی برای حضور نخستین المپیاد ورزش‌های همگانی  دانشجویان دختر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور  اعلام آمادگی کرده‌اند.

ورزشکاران از ۵۱ دانشگاه علوم پزشکی در ۱۵ رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. تعداد ورزشکاران شرکت کننده در این دوره ۷۹۶ نفر و تعداد مربیان ۱۵۶ نفر است.

۱۲۹ سرپرست و همراهان تیم و ۱۲۶ داور و مسئول فنی مسابقات در این رقابت ها هستسند. ۵۰ نفر نیز در این دوره از المپیاد به عنوان عوامل اجرایی المپیاد، به ارایه وظایف خود می‌پردازند.

دانشگاه‌های علوم پزشکی همدان و اصفهان هر کدام با ۳۹ ورزشکار، بیشترین تعداد شرکت کننده در این دوره از المپیاد ورزشی را دارند. همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز و تهران نیز هر کدام به ترتیب با ۳۲ و ۳۰ ورزشکار در این دوره از المپیاد دومین و سومین تیم‌های فعال این مسابقات هستند.

دانشگاه علوم پزشکی جهرم و قم نیز به ترتیب با یک و دو ورزشکار، کمترین میزان شرکت کننده در این المپیاد را دارند.

نخستین المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان دختر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با ۱۵ رشته ورزشی دارت‏، لیوان چینی، طناب زنی، فوتبال روی میزی، داژبال، فریزبی‏، بسکتبال سه نفره، فوتبال گل کوچک، تنیس با دست مخالف، روبیک، طناب کشی، پله نوردی، آمادگی جسمانی، شطرنج سرعتی و والیبال دو نفره برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3913415

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