اعزام۳۰۰۰دانشجوی کهگیلویه و بویراحمد به مناطق عملیاتی جنوب

شهرام مهدوی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: راهیان‌نور حرکتی برای ایجاد ارتباط عمیق بین نسل‌های جدید و آن واقعیت بزرگ است که جزء رسالت انقلابی ما است، وی افزود بالغ بر سه هزار دانشجو از تمام مراکز آموزش عالی استان به راهیان نور امسال اعزام خواهند شد.



مهدوی‌مطلق تصریح کرد: این دانشجویان دختر و پسر از تاریخ ۴ اسفندماه الی ۲۴ اسفندماه ۹۵ اعزام می‌شوند و دانشجویان از مناطق عملیاتی جنوب، یادمان‌های معراج شهدای اهواز، فکه، چزابه، کانال کمیل، دهلاویه، سوسنگرد، هویزه، طلائیه، شلمچه و بیمارستان‌های صحرایی دوران دفاع مقدس و... بازدید و زیارت خواهند کرد.

مسئول بسیج دانشجویی استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه افزود: در این کاروان‌ها ده‌ها راوی دفاع مقدس، روحانی و مداح اهل بیت نیز حضور دارند.



مهدوی‌مطلق با بیان اینکه فرهنگ دفاع مقدس قطره‌ای از اقیانوس عاشورای سال ۶۱ هجری بود، اظهار کرد: ما هر روز شاهد زیبایی‌های دفاع مقدس هستیم و راهیان‌نور خود جلوه‌ای از برکات و زیبایی‌های دفاع مقدس است، دفاع مقدس تنها بخشی از تاریخ انقلاب ما نیست که به عنوان یک داستان به آن نگاه کنیم، بلکه بخش مهمی از فرهنگ ایران اسلامی انقلابی این امت بر اساس ارزش‌های الهی است که نباید اجازه داد این فرهنگ متوقف محبوس شود.

مسئول بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد گفت: شعار «انقلابی‌ می‌مانیم» دانشجویان دال بر همین رسالت انقلابی ما است و امروز انقلابی ماندن از انقلابی بودن سخت‌تر است و ما با پدیده انقلابیون پشیمان شاید در آینده مواجه بشویم.

مهدوی‌مطلق اضافه کرد: بنیان‌های ایستادگی و قدرت حقیقی ما در دفاع مقدس شکل گرفت و اینکه امروز شعاع امنیت جمهوری اسلامی به سرزمین‌های فراتر از مرزهای کشور ایران رسیده است و رزمندگان ما در جبهه مقاومت به عنوان مدافعان حرم هر روز مژده یک پیروزی را می‌آورند، حاصل میراث معنوی دفاع مقدس و این نیز جز زیبایی‌های فرهنگ دفاع مقدس است.