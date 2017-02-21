تدوین۸۳استاندارد برای خودروسازان/وجود گوگرد درآزمون کیفیت گازوئیل

به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروزبخت در نشست خبری خود با خبرنگاران، با اشاره به استانداردسازی خودروهای تولیدی در کشور گفت: ۸۳ استاندارد خودرو را تدوین کردیم که باید در قراردادها به آن توجه شود و در محصولات فعلی هم، خودروسازان خود را با این استانداردها تطبیق دهند.

وی با اشاره به اینکه از تاریخ اول دی ماه ۹۷ تمام این استانداردها باید در خودروسازی‌ها رعایت شود، گفت: شرکت‌های خودروسازی باید تمامی این موارد را رعایت کنند؛ البته برخی از اینها برای خودروسازان پرهزینه است؛ اما انتخاب با آنها است که تصمیم به توقف تولید بگیرند یا تغییر پلتفرم را در دستور کار قرار دهند.

رئیس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر اینکه این مهلت تمدید نخواهد شد، اظهار داشت: در حال حاضر تصمیمی برای تمدید این مهلت نداریم.

وی با اشاره به صحبت‌های وزیر صنعت در خصوص تولید خودروهای استاندارد گفت: به خودروهایی مجوز تولید می‌دهیم که استانداردها را رعایت کنند؛ بنابراین مردم نگران کیفیت خودروهای تولیدی نباشند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه قانون دست ما را باز گذاشته است و خودروسازان هم دو سال فرصت دارند تا محصولات استاندارد را تولید کنند، تصریح کرد: در این مدت خودروسازان می‌توانند تغییراتی در این خودروها ایجاد کنند.

پیروزبخت در خصوص آزمون کیفیت بنزین گفت: ما تعاملی را با وزارت نفت انجام دادیم تا استانداردسازی بنزین و کالاهای مصرفی انجام شود که طبق این تفاهم، اقدامات خوبی را انجام داده‌ایم.

وی ادامه داد: غیر از بنزین، ما در گازوئیل هم بررسی‌هایی را انجام دادیم؛ با وجودی که مشمول استاندارد اجباری نیست.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اعلام اینکه کیفیت بنزین روند رو به رشدی دارد و فقط در مورد عدد اُکتان نگرانی‌هایی داشتیم که در حال بررسی است، اظهار داشت: ارزیابی کیفیت بنزین ۷ کلانشهر انجام شده و نتایج اولیه را هنوز تحلیل نکرده‌ایم؛ ضمن آنکه این تحلیل‌ها را در دی‌ ماه که فصلی سرد است، انجام می‌دهیم.

پیروزبخت با اشاره به اینکه در گازوئیل مقداری گوگرد وجود داشته که برای ما نگران‌کننده است، افزود: بنزین‌های وارداتی را هم از زمان واردات کنترل می‌کنیم و این نظارت در زمان توزیع بنزین هم انجام می‌شود.

وی در خصوص آسانسورهای مسکن مهر گفت: در سال ۹۳ به این موضوع وارد شدیم و مکاتبات زیادی را انجام دادیم؛ به نحوی که پایان کار فقط به شرط استانداردسازی آسانسورها داده می‌شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: تا زمانی که آسانسورهای مسکن مهر پردیس استاندارد را رعایت نکنند، به آنها پایان کار نمی‌دهیم.