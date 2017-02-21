ابعاد اقتصادی وقف مغفول مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رضا حاجی زین العابدین در گفت وگویی با اشاره به جایگاه وقف در اقتصاد مقاومتی و آثار اشتغالزایی موقوفات در سطح کشور گفت: موقوفات نقش بسزایی در ایجاد اشتغال به طور مستقیم وغیر مستقیم در کشور دارند و این نگاه که وقف تنها امری فرهنگی و مذهبی است باید با کمک سازمان اوقاف و اصحاب رسانه اصلاح شود.

حاجی زین العابدین درباره دیگر وجوه وقف گفت: وقف به جز ایجاد اشتغال می تواند به افزایش امنیت کشور و ارتقاء سطح سلامت و بهداشت مردم کمک زیادی کند.

وی با اشاره به این که برخی از موقوفات در اختیار دستگاه‌های امنیتی کشور است،‌ افزود: در بخش سلامت نیز موقوفات کمک شایانی به وزارت بهداشت کرده اند و بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور موقوفه هستند و هم اکنون نیز موقوفات درمانی در حال گسترش وتوسعه اند.

به گفته حجت الا سلام رضا حاجی زین العابدین بسیاری از مراکز علمی و دانشگاهی و مدارس و حوزه های علمیه موقوفه هستند که این نشان از این امر دارد که اوقاف تنها بعد فرهنگی ندارد و وجوه اقتصادی و اجتماعی پر رنگی نیز دارد.

وی از شناسایی و ثبت به روز آمار درآمد و هزینه کرد عواید موقوفات به صورت مشخص و در قالب سامانه جامع خبر داد و گفت: تعداد بسیاری از رقبات موقوفات با کمک بخش خصوصی احیا شده است و در بسیاری از موارد اوقاف با مردم و یا بخش خصوصی وارد همکاری شده تا پروژها ی احیاء وعمران موقوفات تکمیل شود.

مدیر کل اجارات معاونت بهره وری اقتصادی سازمان اوقاف گفت: این مشارکت سبب می شود که دو طرف از سود و منفعت بهره مند شوند که این اقدام به عملی شدن نیت واقف کمک زیادی می کند.

حاجی زین العابدین نگاه جدید به وقف را سبب احیا موقوفات دانست و گفت: این امر سبب می شود مردم نگاه بهتری به اوقاف داشته باشند؛ چرا که مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و سرمایه گذاری سبب ایجاد اشتغال در جامعه و توسعه اقتصادی می شود.

وی با تاکید بر این که سرمایه گذاری دربخش خصوصی تنها منفعت اقتصادی ندارد، گفت: قطعا مشارکت اقتصادی در طرح های موقوفات منفعت معنوی نیز به دنبال دارد.

مدیرکل اجارات سازمان اوقاف و امور خیریه درباره به روز رسانی اجاره بها رقبات گفت: سازمان اوقاف در تعیین و به روز رسانی قیمت اجاره بها قصد فشار آوردن بر مردم را ندارد ولی این اجاره بها باید با توجه به شاخص ها ی رایج به میزانی باشد که نیت واقف نیز که رکن اصلی وقف است؛ اجرا شود.

حاجی زین العابدین یکی دیگر از رویکردهای جدید در سازمان اوقاف را سازو کار وقف های مشارکتی دانست و گفت: نیکو کاران می توانند با خرید اوراق وقف در انجام فعالیت های خیر به ویژه در حوزه درمان مشارکت داشته باشند و به نوعی نام خود را در زمره واقفان ثبت وضبط کنند.