به گزارش خبرنگار مهر، مسعود صفی یاری ظهر سه شنبه در جلسه مدیران دفاتر تبلیغات اسلامی شهرستان های استان زنجان افزود: استان زنجان مفختر است پایتخت شور و شعور حسینی را به نام خود به ثبت رسانده است. از این رو حفظ شان و برند اهل بیتی این استان وظیفه همه مسئولان و مردم ولایی استان است.

وی ادامه داد: در همین راستا دومین همایش ملی و سراسری لبیک یا حسین در استان زنجان برگزار خواهد شد.

صفی یاری با بیان اینکه فراخوان «کنگره ملی شعر آیه های جهاد» به جوامع وابسته و گروه های هدف اابلاغ شده است افزود: این کنگره با همکاری حسینیه اعظم زنجان و مجمع شاعران اهل بیتی تهران برگزار خواهد شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به موضوعات آثار ارسالی عنوان کرد: موضوع محوری این کنگره نگاهی به کودک کشی از عاشورا تا به امروز است. همچنین باید گفت همایش در دو بخش کودکان کربلا و مدافعان حرم برگزار خواهد شد.

صفی یاری در بیان اهداف «کنگره ملی شعر آیه های جهاد» گفت:تعمیق باور های عاشورایی، شناسایی شاعران عاشورایی و انقلابی، ارتقای سطح کمی و کیفی شعر عاشورایی، توجه به جلوه های انسان ساز عاشورا و افشای چهره کریه کودک کشی در عصر کنونی از جمله اهداف برگزاری این کنگره است.

وی با بیان اینکه از ۱۰ هزار شاعر توانمند کشوری دعوت به حضور در این کنگره شده است بیان داشت: پیش بینی میشود بیش از ۵۰۰ اثر ارزشمند به دبیرخانه ارسال شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زمان اختتامیه کنگره ملی شعر آیه های جهاد را هفته اول ماه شعبان اعلام کرد و گفت: قرار است به شاعر ۱۸ اثار فارسی و آذری جوایز نفیسی اهدا شود.

صفی یاری همچنین از چاپ کتابی تحت عنوان « یادبود همایش دوم لبیک یا حسین»، مجموعه آثار ارسالی به کنگره ملی شعر آیه های جهاد خبر داد.

علاقه مندان میتوانند آثار خود را با ارسال به آدرس ایمیل L.yahosein@gmail.com یا از طریق شماره تلگرام ۰۹۱۰۹۶۰۳۹۹۱ تا ۲۹ اسفند ماه سال جاری به دبیرخانه «کنگره ملی شعر آیه های جهاد» ارسال کنند.