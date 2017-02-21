نرخ بلیت مترو برای سال ۹۶ هنوز تصویب نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر در تذکری در سیصد و سی و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران درباره نرخ کرایه حمل و نقل در سال جدید گفت: علیرغم برخی حواشی انجام شده، نرخ بلیت مترو و اتوبوس برای سال آینده هنوز به تصویب صحن علنی شورای شهر تهران نرسیده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران افزود: نرخ بلیت مترو و اتوبوس در کمیسیون‌های مختلف در حال بررسی کارشناسانه است و حتی هنوز کمیسیون برنامه و بودجه این موضوع را بررسی نکرده است.

وی با بیان اینکه مردم نباید نگران باشند گفت: زمانی که نرخ بلیت در صحن علنی شورای شهر مطرح شود آن زمان تصمیم‌گیری‌های لازم اتخاذ خواهد شد. لذا مردم نباید از شایعات و برخی حواشی نگران باشند.

دبیر با اشاره به هزینه بالای ساخت مترو نیز گفت: بحث حمل‌ونقل عمومی خط قرمز ماست، ما می‌دانیم که ساخت یک کیلومتر مترو، ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد در عین حال نیز می‌دانیم که دولت نیز کمک نمی‌کند.

وی در خاتمه تصریح کرد: باز هم تأکید می‌کنم که حمل‌ونقل عمومی خط قرمز ماست و چون به زندگی مردم متصل است مردم مطمئن باشند که تصمیمی می‌گیریم که به ضرر آنان نباشد.