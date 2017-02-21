به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله کاظم صدیقی صبح امروز در آیین اختتامیه کنگره بزرگداشت شهید محمد منتظرقائم، تنها شهید واقعه طبس با اشاره به اینکه عالم توحید همواره به نفوذ و نفاق مبتلا بوده است، اظهار داشت: نظام و انقلاب ما نیز از نفوذ و نفاق در امان نبوده و مزدوران و منافقان هر دوره در لباسی ظاهر شده اند.

وی افزود: برخی در کنار مسئولان و در کسوت مسئولیت نفاق می‌کنند، عده‌ای در کسوت خبرنگاری و عده ای دیگر با نفوذ در افکار و اخلاق جامعه در مسیر تحقق خواسته های دشمنان گام بر می دارند.

صدیقی با اشاره به اینکه امروز روزنامه های زنجیره ای که حرف آنها با حرف دشمنان یکی است، با استفاده از امکانات نظام ضربه‌های کاری وارد می کنند که به گفته قرآن، منافقان نزد خداوند متعال از کفار جایگاه بدتری دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وهابیت از نفاق و نفوذ شکل گرفت و ریشه در نفاق دارد، افزود: بروز و ظهور داعش و دعوای بین مسلمانان نیز به دلیل ایجاد نفوذ و نفاق است زیرا دشمنان ما می خواهند که مسلمین با پرداختن به داعشی ها از دشمن اصلی که صهیونیست‌ها هستند غفلت کنند و آنها بتوانند برای فروپاشی اسلام اقدام کنند.

وی بیان کرد: هر گاه ولایت‌پذیری مردم متزلزل شده است، تفرقه، نفاق و نفوذ شکل گرفته است بنابراین باید در این زمینه آگاه باشیم و بدانیم که اگر مردم ولایت‌پذیر باشند به طور قطع نفوذی‌ها نمی‌توانند ضربه ای به دشمن وارد کنند.

امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه باید در مقابل منافقان و کفار بایستیم، تصریح کرد: میدان جنگ در برابر کفار و منافقان، میدان دست دادن و خندیدن نیست بلکه باید در برابر دشمن با صلابت ایستاد.

وی با اشاره به مانورهایی که جریان نفاق در کشور ما داد، یادآور شد: زمانی جریان نفاق شهید بهشتی را منزوی کرد تا جایی که در برخی محافل این شهید مظلوم را برای سخنرانی‌ها نیز راه ندادند در حالی که او انسانی به معنای واقعی حکیم، صاحب‌نظر و دارای اخلاق، سیرت و صورت پاک بود.

صدیقی تصریح کرد: خانه نشینی حضرت علی (ع) و شهادت حضرت زهرا (س) نیز ریشه در نفاق داشت و ریشه دواندن نفاق منجر به بروز بسیاری از حوادث آن زمان شد.

وی اظهار داشت: جریان نفوذ و نفاق هرگز دست از سر اسلام و مسلمین بر نداشته و امروز نیز می بینیم که نفاق در چهره اسلام آمریکایی و اسلام لندنی رخ نموده و ملت ایران باید در چنین شرایطی آگاه و هوشیار باشند.

امام جمعه موقت تهران، تنها راه نجات کشور و جهان اسلام از نفاق و تفرقه و نفوذ را ولایت‌پذیری دانست و تاکید کرد: مسلمین اگر می خواهند به قدرت اول منطقه تبدیل شوند باید ولایت پذیر باشند.