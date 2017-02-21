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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۳۰

آیت الله موسوی جزایری:

دانشگاه باستانی جندی شاپور را باید بار دیگر در جهان شکوفا کرد

دانشگاه باستانی جندی شاپور را باید بار دیگر در جهان شکوفا کرد

دزفول - نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: باید تلاش کنیم تا عظمت و ابهت دانشگاه و شهر باستانی جندی شاپور را یک بار دیگر در جهان نشان دهیم و آن را دوباره شکوفا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمدعلی موسوی جزایری پیش از ظهر امروز سه شنبه در کنگره بین المللی جندی شاپور دزفول اظهار کرد: جندی شاپور یک مساله مهم و جهانی است که خوشبختانه توفیق معرفی آن نصیب دزفول شده است.

وی جندی شاپور باستان را یک شهر بزرگ و با عظمت برشمرد و به بیان چکیده هایی از تاریخچه شکل گیری شهر و دانشگاه باستانی جندی شاپور پرداخت.

نماینده ولی فقیه در خوزستان جندی شاپور را جزو چهار مرکز بزرگ علمی در دنیا برشمرد و گفت: تاریخ جندی شاپور برای ما مظهر افتخار است چرا که جندی شاپور در ایران قبل از اسلام بنا شد و تا قرنها پس از ورود اسلام نیز تمدن آن همچنان پابرجا مانده بود.

آیت الله موسوی جزایری با اشاره به نابودی این  شهر باستانی در طول جنگ و تجاوزهای متعدد در طول تاریخ تاکید کرد: امروز تکلیف تمام ما این است که راه جندی شاپور را ادامه دهیم و دزفول این ظرفیت علمی عظیم را دارا است.

وی  دزفول را شهر علما، دانشمندان علمی، فرهنگی  و مذهبی برشمرد و افزود: همه باید دست در دست هم دهیم تا عظمت  و ابهت دانشگاه و شهر باستانی جندی شاپور را یک بار دیگر در جهان شکوفا کنیم.

کد مطلب 3913451

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    نظرات

    • م- بارانپور IR ۱۴:۲۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
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      بیانات ارزشمند این فقیه عالی مقام چراغ روشنی ست برای آنانی که در بالندگی فرهنگ دیرین ایران سرفراز تلاش خواهند کرد.

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