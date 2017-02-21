دانشگاه باستانی جندی شاپور را باید بار دیگر در جهان شکوفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمدعلی موسوی جزایری پیش از ظهر امروز سه شنبه در کنگره بین المللی جندی شاپور دزفول اظهار کرد: جندی شاپور یک مساله مهم و جهانی است که خوشبختانه توفیق معرفی آن نصیب دزفول شده است.

وی جندی شاپور باستان را یک شهر بزرگ و با عظمت برشمرد و به بیان چکیده هایی از تاریخچه شکل گیری شهر و دانشگاه باستانی جندی شاپور پرداخت.

نماینده ولی فقیه در خوزستان جندی شاپور را جزو چهار مرکز بزرگ علمی در دنیا برشمرد و گفت: تاریخ جندی شاپور برای ما مظهر افتخار است چرا که جندی شاپور در ایران قبل از اسلام بنا شد و تا قرنها پس از ورود اسلام نیز تمدن آن همچنان پابرجا مانده بود.

آیت الله موسوی جزایری با اشاره به نابودی این شهر باستانی در طول جنگ و تجاوزهای متعدد در طول تاریخ تاکید کرد: امروز تکلیف تمام ما این است که راه جندی شاپور را ادامه دهیم و دزفول این ظرفیت علمی عظیم را دارا است.

وی دزفول را شهر علما، دانشمندان علمی، فرهنگی و مذهبی برشمرد و افزود: همه باید دست در دست هم دهیم تا عظمت و ابهت دانشگاه و شهر باستانی جندی شاپور را یک بار دیگر در جهان شکوفا کنیم.