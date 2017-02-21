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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۲۴

داوران مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال مشخص شدند

داوران مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال مشخص شدند

دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال فردا چهارشنبه با دو دیدار در تهران پیگیری می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان ایران جام «شهدای منا» فردا چهارشنبه با دو دیدار در تهران پیگیری می شود.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران این دیدارها را به شرح زیر اعلام کرد:

پیکان تهران – شهرداری ارومیه (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۵)

داور اول: مسعود یزدان پناه، داور دوم: وحید پورکاشیان و ناظر: حمید حق بین

بانک سرمایه – سایپا تهران (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۷)

داور اول: مسعود ذوقی، داور دوم: داور نافعی و ناظر: محمد حسن خوشدل

کد مطلب 3913455

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