داوران مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان ایران جام «شهدای منا» فردا چهارشنبه با دو دیدار در تهران پیگیری می شود.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران این دیدارها را به شرح زیر اعلام کرد:

پیکان تهران – شهرداری ارومیه (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۵)

داور اول: مسعود یزدان پناه، داور دوم: وحید پورکاشیان و ناظر: حمید حق بین

بانک سرمایه – سایپا تهران (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۷)

داور اول: مسعود ذوقی، داور دوم: داور نافعی و ناظر: محمد حسن خوشدل