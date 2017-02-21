دستگیری شکارچی کودکان/ اعتراف پلیس قلابی به آزار و اذیت

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۱۸:۲۰ روز ۲۸ بهمن ماه فردی به هویت مشخص به کلانتری ۱۳۲ نبرد مراجعه و عنوان داشت که سرنشین یک دستگاه خودرو پراید تیره رنگ قصد آزار و اذیت دختر ۱۰ ساله اش را داشته اما دخترش موفق به فرار از دست این شخص شده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع اقدام به آزار و اذیت و به دستور قاضی آرش سیفی، بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با ارجاع پرونده به پلیس آگاهی تهران بزرگ، شاکی پرونده به همراه دختر ۱۰ ساله اش در اداره شانزدهم حاضر شد. دختر ۱۰ ساله در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: ساعت ۱۶:۳۰ به قصد رفتن به دنبال برادرم در مدرسه از خانه خارج شدم. در خیابان حبیب ، وسط های پارک شاهد بودم که مردی به من مراجعه کرد و گفت: من مأمور مخفی هستم. دنبال چند نفر پسر و دختر هستم که به دنبال مواد مخدر هستند" و مرا به بهانه ی تحقیقات سوار خودرو پراید سبزرنگ تیره رنگی با شیشه های دودی و صندلی های مشکی رنگ کرد. داخل ماشین عکس های متعلق به چند آقا و خانم را به من نشان داد که گفتم آنها را نمی شناسم. در حالی که قصد پیاده شدن از ماشین را داشتم، ناگهان متوجه شدم که این شخص قصد آزار و اذیت مرا دارد در این حال موفق به پیاده شدن از ماشین شده و به سرعت از محل فرار کردم.

با توجه به حساسیت موضوع ، تیمی از کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی با مراجعه به محل تردد خودرو پراید سبز رنگ موفق به شناسایی چند مغازه و مرکز تجاری مجهز به دوریین های مداربسته شده و در ادامه ، با بهره گیری از اطلاعات نسبتا دقیق دختر ۱۰ ساله در خصوص مشخصات ظاهری خودرو پراید اقدام به شناسایی خودرو پراید کردند.

کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی با شناسایی مالک حقوقی خودرو در شهرستان اسلامشهر، با اخذ نیابت قضایی به این شهرستان اعزام و ضمن شناسایی مالک خودرو به تحقیق از وی پرداختند. در تحقیقات از مالک خودرو مشخص شد که خودروی پراید مورد نظر کارآگاهان ، در سال ۱۳۹۲ به صورت قولنامه ای به شخص دیگری فروخته شده اما تاکنون اقدامی از سوی خریدار و مالک خودرو جهت انتقال قانونی خودرو و تعویض پلاک صورت نگرفته و مالک حقوقی خودرو نیز با توجه به گذشت بیش از دو سال از زمان فروش خودرو هیچگونه اطلاعاتی از خریدار خودرو در اختیار ندارد.

در چنین شرایطی، کارآگاهان با انجام اقدامات ویژه پلیسی موفق به شناسایی آخرین خریدار خودرو به نام صفرعلی ۴۹ ساله شدند که تصویرش از سوی دختر ۱۰ ساله مورد شناسایی قرار گرفت.

با شناسایی تصویر صفرعلی، کارآگاهان اداره شانزدهم با شناسایی مخفیگاه وی در منطقه دولت آباد به این منطقه اعزام و روز گذشته موفق به دستگیری او شدند. متهم در زمان دستگیری قصد مقاومت و ایجاد درگیری با کارآگاهان را داشت که بلافاصله قبل از هرگونه اقدامی، کارآگاهان وی را دستگیر و خودرو پراید سبزرنگ متعلق به وی را نیز در داخل کوچه شناسایی، توقیف و به اداره شانزدهم پلیس آگاهی منتقل کردند.

در ادامه تحقیقات از متهم و رسیدگی به پرونده، کارآگاهان موفق به شناسایی دو پرونده مشابه دیگر شدند که متهم دقیقا به همین شیوه و شگرد و تحت عنوان پلیس مخفی اقدام به آزار و اذیت یک پسر ۱۰ ساله و دختر ۱۲ ساله کرده بود که این دو نوجوان نیز شناسایی، به همراه والدین خود در اداره شانزدهم پلیس آگاهی حاضر و پس از مواجهه حضوری با متهم صراحتا وی را مورد شناسایی قرار دادند.

سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهرگفت: با عنایت به اعترافات صریح متهم و به ویژه شناسایی دقیق متهم توسط شکات پرونده، قرار بازداشت موقت از سوی قاضی آرش سیفی، صادر و متهم جهت انجام تحقیقات و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: از کلیه شکات احتمالی دعوت می شود تا جهت شناسایی متهم و پیگیری شکایات خود به نشانی اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.