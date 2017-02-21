جشنواره فرهنگی هنری مدافعان حرم در هشترود برگزار می شود

رقیه زارعی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مطلب افزود: در راستای ترویج فرهنگ ایثار، شهادت، مقاومت و ظلم ستیزی و به منظور تجلیل و گرامیداشت مقام شامخ شهدای مدافع حرم نخستین جشنواره فرهنگی و هنری با همین موضوع در رشته های عکس، شعر، نقاشی، فیلنامه نویسی ونمایشنامه نویسی برگزار خواهد شد.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هشترود افزود: پس از فراخوان جشنواره اثار زیادی به دبیر خانه جشنواره ارسال شد که بررسی آنها در مرحله داوری قرار دارد.

زارعی در مورد زمان برگزاری این جشنواره نیز گفت: نخستین جشنواره فرهنگی و هنری مدافعان حرم هشترود فروردین سال آینده در این شهرستان برگزار خواهد شد.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هشترود همچنین از برگزاری انتخابات انجمن ادبی آفاق این شهرستان در اسفند سالجاری خبر داد و گفت: با توجه به اتمام زمان انجمن برای این دوره، ۲۰ اسفند امسال انتخابات انجمن ادبی برای تعیین اعضای جدید برگزار می شود.

گفتنی است نام جشنواره فرهنگی هنری با نام شهید مدافع حرم هشترود، اسماعیل کریمی برگزار خواهد شد.