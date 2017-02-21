به گزارش خبرنگار مهر، انتشار اخباری از سوی سایت فدراسیون جهانی دوچرخه سواری مبنی بر قطعی شدن تست رحیم امامی دومین رکابزن یکی از تیم های باشگاهی ایران اوضاع را برای دوچرخه سواری ایران سخت کرد.

سایت فدراسیون جهانی از مثبت شدن دومین تست رکابزن تیم پیشگامان کویر یزد خبر داده بود. در مطلب سایت اتحادیه جهانی دوچرخه سواری آمده است: «تست دوپینگی که در ۱۸ اکتبر سال ۲۰۱۶ در تور جلاجاه مالزی از رحیم امامی رکابزن آسیایی تیم پیشگامان کویر یزد گرفته شده بود به دلیل وجود آنالبولیک استروئید مثبت شد است.

مطابق قوانین اتحادیه جهانی دوچرخه سواری این ورزشکار تا زمان رسیدگی به پرونده اش معلق خواهد بود. همچین طبق قانون ماده ۱/۱۲/۷ UCI چنانچه تیمی در فاصله کمتر از ۱۲ ماه سه دوپینگی داشته باشد با خطر محرومیت ۱۵ تا ۴۵ روزه مواجه خواهد شد و این دومین تست مثبت تیم پیشگامان کویر یزد در این سال است. ناصر رضوانی دیگر رکابزن تیم پیشگامان است که در ۱۱ دسامبر سال ۲۰۱۵ تست اش مثبت و چهار سال محروم شده است.»

به دنبال این خبر «داتوک آمارجیت سینگ گیل» از مسئولین کمیته ضد دوپینگ آسیا نیز اظهار نظر جالبی در مورد ایران داشته و گفته است: « این نشان از یک دوپینگ سیستماتیک در ایران است. به اعتقاد ما این مسئله نشان از شبکه ای است که می تواند رکابزنان را به صورت سیستماتیک به دوپینگ وا دارد و باید فعالیت آن متوقف شود. به پیشنهاد کمیته مدیریت کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا تیم های ضد دوپینگ کشورها قوانین خود را سخت گیرانه تر کنند تا با کنترل ورزشکاران ثابت کنند که همه رکابزنان شان پاک هستند.»

ادعای مسئول کمیته ضد دوپینگ آسیا مبنی بر سیستماتیک بودن دوپینگ در دوچرخه سواری ایران خطری جدی برای این رشته ورزشی است. در یک سال گذشته چندین تست از ورزشکاران ما مثبت شد. علیرضا حقی رکابزنی که بارها برای ایران در میادین آسیایی مدال کسب کرده بود نیز تست اش مثبت شد تا شوکی به این رشته ورزشی وارد شود اما این بار خطر جدی تر است چرا که شاهد تهدید فدراسیون جهانی مبنی بر محرومیت تیم باشگاهی ایران هست.

سید رضایی سرمربی تیم دوچرخه سواری پیشگامان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت : این مسئول آسیایی تهدیدی کرده که تصمیم گیری در این خصوص هیچ ربطی به وی ندارد چرا که مسئولیت تصمیم گیری این موضوع برعهده فدراسیون جهانی است. در بررسی ها مشخص شده که تست مثبت شده از مکمل ها بوده است و ما مدارک خود را به فدراسیون جهانی ارائه داده ایم و منتظر پاسخ هستیم. ما قطعا این موضوع را از نظر حقوقی پیگیری می کنیم. این همه اعتبار بدست آمده برای تیم مان را به خاطر اشتباه یک ورزشکار به خطر نمی اندازیم.

اما یکی از نکته‌های تلخ این ماجرا احتمال محرومیت مادام العمر رحیم امامی است. امامی که پیش از این چند سال گذشته در تور ریاست جمهوری ایران تست دوپینگ اش مثبت شده و محروم شده بود در صورت محرز شدن دومین تست اش به طور قطع برای مادام العمر از حضور در ورزش دوچرخه سواری محروم خواهد شد.

خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ضمن تائید این خبر به خبرنگار مهر ، گفت: امامی در صورت قطعی شدن تست اش به دلیل اینکه برای دومین بار مرتکب دوپینگ شده دچار محرومیت مادام العمر خواهد شد. به هر حال مسئولیت این دوپینگ برعهده ورزشکار خاطی است.