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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸

روز چهارشنبه/

سومین یادواره شهدای مهندس شهرستان کاشان برگزار می‌شود

سومین یادواره شهدای مهندس شهرستان کاشان برگزار می‌شود

کاشان - روز چهارشنبه سومین یادواره شهدای مهندس شهرستان کاشان برگزار می‌شود.

به گزار ش خبرنگار مهر،  سومین یادواره شهدای مهندس شهرستان کاشان همراه با گرامیداشت شهدای مقاومت اسلامی ساعت ۱۸ و ۴۵ روز چهارشنبه چهارم اسفند در محل خیابان شهید بهشتی ناحیه مقاومت بسیج کاشان حسینیه شهدای پاسدار برگزار می‌شود.

شهدای مهندس شهرستان کاشان ۴۲ نفر هستند که همگی از نوابغ علمی و فرهنگی و دینی بوده‌اند.

چند تن از این شهدا در زمان آغاز جنگ تحمیلی در  دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی تحصیل می‌کردند که پس از شروع جنگ خود را به ایران رسانده و در جبهه‌های حق علیه باطل به شهادت رسیدند.

این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام دکتر عبدالله دقیق و مداحی آقای حاج محسن افشاری همراه خواهد بود و در پایان مراسم هم از خانواده شهدای مهندس و همچنین خانواده شهدای مدافع حرم تجلیل به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 3913466

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