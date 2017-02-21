به گزار ش خبرنگار مهر، سومین یادواره شهدای مهندس شهرستان کاشان همراه با گرامیداشت شهدای مقاومت اسلامی ساعت ۱۸ و ۴۵ روز چهارشنبه چهارم اسفند در محل خیابان شهید بهشتی ناحیه مقاومت بسیج کاشان حسینیه شهدای پاسدار برگزار می‌شود.

شهدای مهندس شهرستان کاشان ۴۲ نفر هستند که همگی از نوابغ علمی و فرهنگی و دینی بوده‌اند.

چند تن از این شهدا در زمان آغاز جنگ تحمیلی در دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی تحصیل می‌کردند که پس از شروع جنگ خود را به ایران رسانده و در جبهه‌های حق علیه باطل به شهادت رسیدند.

این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام دکتر عبدالله دقیق و مداحی آقای حاج محسن افشاری همراه خواهد بود و در پایان مراسم هم از خانواده شهدای مهندس و همچنین خانواده شهدای مدافع حرم تجلیل به عمل خواهد آمد.