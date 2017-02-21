رئیس جدید ثبت اسناد میامی معرفی شد/حسین پور جای روحانی نشست

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید ثبت اسناد و املاک میامی در حالی ظهر سه شنبه به میزبانی فرمانداری این شهرستان برگزار شد که طی حکمی از سوی مدیرکل ثبت اسناد استان سمنان، حمیدرضا حسین پور به جای مهدی روحانی سکان دار اداره ثبت اسناد میامی شد.

۹۰درصد خدمات ثبتی استان سمنان الکترونیکی است

مدیرکل ثبت اسناد استان سمنان در این مراسم با بیان اینکه ارتقاء سطح رضایت مندی مردم یکی از اولویت های مهم و سیاستگذاری این سازمان در سطح استان است، گفت: با به‌کار گیری فناوری‌های جدید ارائه تسهیلات و خدمت رسانی به مردم بیشتر شده که این امر گامی مهم در راستای تحقق دولت الکترونیک خواهد بود.

ولی عبدی کمیجانی با بیان اینکه امروز ۹۰درصد خدمات ثبت استان سمنان به صورت مکانیزه انجام می شود، ابراز داشت: دقت، کیفیت و سرعت بیشتر ویژگی اقدامات الکترونیک در سطح استان است.

وی با بیان اینکه در استان سمنان۳۳دفتر ازدواج و پنج دفتر طلاق وجود دارد، افزود: سمنان و کرمان از حیث تثبیت اراضی ملی مقام اول در سطح ثبت اسناد کشور را دارند.

میامی ۳دوره ثبتی را پشت سر گذاشته است

فرماندار میامی نیز در این مراسم ضمن بیان اینکه میامی سه دوره ثبتی شامل پیش از انقلاب، پس از انقلاب و دوران ارتقا به شهرستان را پشت سر گذاشته است، گفت: با وجود اینکه این شهرستان نوپا است، اما خوشبختانه اقدامات خوبی در راستای تثبیت جایگاه آن در استان صورت گرفته که امیدواریم این مهم با تلاش مسئول جدید ثبت اسناد، تداوم یابد.

محمد مهدی کریمی بیان داشت: هرچه اقدامات در اداره ثبت اسناد بهتر انجام شود پرونده های ارجاعی در دادگاه ها در مقوله نزاع های مرتبط به اسناد و املاک کمتر خواهد بود که این امر به کاهش دغدغه های ذهنی و اجتماعی منجر می شود.

حجت الاسلام اسماعیل بهرامی امام جمعه کالپوش نیز در این مراسم خواستار راه اندازی دفتر ثبت در بخش کالپوش شد و گفت: اختلاف اراضی در منطقه کالپوش به دلیل مجاورت با استان های دیگر باعث بروز مشکلاتی شده که امیدواریم این دغدغه مردم با مساعدت مسئولان استان برطرف شود.

رئیس سابق اداره ثبت اسناد میامی نیز در سخنانی گفت: در دهه ۸۰ نمایندگی ثبت اسناد به صورت موقت در این شهرستان کار خود را آغاز کرد که متاسفانه این نمایندگی پس از مدتی کار تعطیل و این امر باعث بروز مشکلاتی در میامی شد.

مهدی روحانی همچنین افزود: امروز اما خوشبختانه طی برهه یک دهه از فعالیت مجدد این اداره شاهد پذیرش چهارهزار سند در این شهرستان بوده ایم که کمتر از ۱۰مورد آن مورد اعتراض مردم قرار گرفت که این نشان از نهادینه شدن اداره ثبت در شهرستان نوپای میامی است.