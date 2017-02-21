کمانداران برتر دانشجویان پسر و دختر انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، مسابقات تیراندازی باکمان انتخابی تیم ملی دانشجویان کشور در بخش پسران و دختران با حضور ورزشکاران برتر دانشگاه های دولتی و غیر دولتی سراسر کشور با همکاری فدراسیون تیراندازی با کمان در سایت تیروکمان آزادی برگزار شد که کمیته فنی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی پس از برگزاری این رقابتها در نشستی با بررسی رکوردها و وضعیت تیراندازان حاضر ۲۱ کماندار انتخاب و به نخستین اردو دعوت می کند.

این رقابتها که در دو بخش کمان ریکرو و کمان کامپوند برگزار شد نفرات زیر انتخاب شدند:

کمان کامپوند

مجید قیدی، امید طاهری، میلاد رشیدی، احمد اکبری، مهرداد نور محمدی، آرش عباسی، محمد هادی برز آبادی فراهانی، عالم السادات هاشم پور، افسانه شفیعی، فرشته قربانی، راحله فارسی و ساجده علی جانی احمد آبادی.

کمان ریکرو

وحید بهدادی، امین پیر علی نجف آبادی، عرفان ارژنگی پور، پوریا حمید خانی، روز به نظریان، آرش خلیل نژاد، مهرداد نادری، پارمیدا قاسمی و مهسا بدخشان.

بیست و نهمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۲۸ مرداد لغایت ۸ شهریور ماه سال آینده در شهر تایپه کشور تایوان برگزار می‌شود.