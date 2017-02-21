صنم نادری دستیار کارگردان نمایش «ویولن تایتانیک» که به عنوان اثر مشترک کمپانی تئاتر «متی چی» با گروه تئاتر «موج» این روزها در کارگاه دکور بنیاد رودکی در حال اجرا است درباره برنامه های مدنظر برای تداوم این همکاری مشترک به خبرنگار مهر گفت: ۲ هفته پیش در سفری که به ایتالیا داشتم نشستی خبری با حضور پیترو فلوریدیا کارگردان نمایش «ویولن تایتانیک» برگزار شد که طی آن این کارگردان و مدیر کمپانی «متی چی» تولید و اجرای این اثر نمایشی را با حضور بازیگران تئاتر ایران اتفاق بسیار خوبی دانست.

وی ادامه داد: برای پیترو فلوریدیا کار کردن با بازیگران جوان تئاتر ایران بسیار جذاب بوده است. وی به کشورهای مختلفی سفر می کند و آثار مختلفی از جمله «ویولن تایتانیک» را با بازیگران جوان آن کشورها به صحنه می برد اما کار کردن با بازیگران تئاتر ایران برای او بسیار شگفت انگیز بوده است.

نادری با اشاره به اینکه مدیر کمپانی تئاتر «متی چی» کشور ایتالیا خیلی دوست دارد که مجددا به ایران سفر کند، اظهار کرد: به دنبال این هستیم که برای تابستان سال ۹۶ بار دیگر پیترو فلوریدیا به ایران سفر کند و پروژه ای جدید را که تا به حال در هیچ کشور دیگری تولید و اجرا نکرده، با بازیگران تئاتر ایران تولید و اجرا کند.

وی درباره موضوع پروژه جدید مدنظر این کارگردان ایتالیایی تئاتر، یادآور شد: موضوع مشخص نیست زیرا اکثر کارهای کمپانی تئاتر «متی چی» وابسته به شرایط جامعه و وابسته شدید به بازیگر است. نمایش «ویولن تایتانیک» هم که پیش از این در کشورهای دیگر تولید و اجرا شده است، در هر کشور با توجه به شرایط جامعه و بازیگران آن، طراحی متفاوتی داشته است.

دستیار کارگردان نمایش «ویولن تایتانیک» در پایان عنوان کرد: قرار است در پروژه جدید مدنظر برای تابستان سال ۹۶، با یک پیش زمینه ادبی یا شعر با بازیگران تئاتر ایران کار شروع شود و دراماتورژی این پیش زمینه ادبیاتی به صحنه برود.

نمایش «ویولن تایتانیک» به تهیه کنندگی آرش عباسی که پیش از سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در کارگاه دکور بنیاد رودکی به صحنه رفته بود، بار دیگر و بعد از وقفه ای چند روزه، اجرای خود را از سر گرفته و تا ۱۵ اسفندماه اجرا می شود. این اثر با موضوع مهاجرت و با حضور بازیگران تئاتر ایران و افغانستان به صحنه می رود.