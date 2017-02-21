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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۵۲

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی:

آسیب های اجتماعی برخاسته از سبک زندگی نادرست است

آسیب های اجتماعی برخاسته از سبک زندگی نادرست است

بیرجند- مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی گفت: آسیب های اجتماعی اعم از طلاق و ازدواج برخاسته از سبک زندگی نادرست است.

به گزارش خبرنگار مهر٬ عصمت محمودی صبح سه شنبه در همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت در بیرجند بیان کرد: مشکلات اجتماعی برخاسته از سبک زندگی نادرست و عدم خردورزی است.

وی با بیان اینکه در بحث توسعه آنچه که‌ با پول خریداری می شود قابل انجام است، افزود: اما در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیازمند تغییر نگرش هستیم.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: اهرم اصلی توسعه فرهنگ این است که از یک جنبش خانوادگی و جمعی شروع شود.

 وی با اشاره مشکلات جامعه سالمندان بیان کرد: باید همواره مراعات حال سالمندان مخصوصا زنان سالخورده را داشته باشیم.

محمودی با بیان اینکه دوران سالمندی به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر برای همه است، گفت: دوران سالمندی سالم و شاداب مبتنی بر عقلانیت و تدبیر در دوره جوانی است.

دانشیار، فوق تخصص روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این جلسه بیان کرد: باید همواره سه اصل هنر، ورزش و عقل سالم برای بدن سالم را در زندگی به کارگیری کنیم.

غلامعلی ناصح با بیان اینکه دوران سالمندی زیبایی های خاصی دارد، گفت: باید در دوره جوانی سه اصل مهم زندگی را رعایت کرده تا دوره میانسالی خوبی را داشته باشیم.

کد مطلب 3913479

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