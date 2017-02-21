اثربخشی برنامه ها در رضایتمندی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری ظهر سه شنبه در نشست شورای مسئولان قضایی استان بیان داشت: در برنامه چهارم توسعه قضایی مبانی کار دستگاه قضا از سال ۱۳۹۶ لغایت سال ۱۴۰۰ تدوین شده است تا راهبرد کارها مشخص باشد.

وی ادامه داد: وقتی از برنامه چهارم توسعه قضایی صحبت می کنیم در واقع بخشی از بیان برنامه در برنامه ششم توسعه کشور را در بر می گیرد بنابراین منطبق با برنامه های دستگاه قضا، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و دیدگاه های رئیس محترم قوه قضائیه است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: یکی از نقاط اختلاف در برنامه محوری کشور این است که برخی به نگاه متمرکز و برخی به نگاه غیرمتمرکز و همچنین برخی به کلان محوری و برخی به بخش محوری اعتقاد دارند که وجود چنین دیدگاه هایی یکی از خلاء های نظام برنامه ریزی کشور است.

وی افزود: داشتن هر گونه اعتقاد در این سمت و سو، نمی تواند ما را از نگاه برنامه ای دور کند از این رو همه باید با اعتقاد به برنامه محوری کار و تلاش کنیم در واقع باید باور کنیم که برنامه و برنامه محوری مهمترین رکن است.

انصاری تصریح کرد: هر تشکیلاتی و در هر سطحی باید دارای برنامه باشد تا بتواند به اهداف خویش دست یابد، بدون برنامه نمی توان اهداف را عملی کرد البته ممکن است در میان برخی افراد هنوز این باور برنامه محوری، به خوبی نهادینه نشده باشد ولی لازم است در حوزه برنامه ریزی و برنامه محوری با تلاش و همت حاضر شویم.

وی عنوان کرد: انتظار از همه مدیران و همکاران این است که باور کنیم که باید برنامه داشته باشند البته برنامه به معیارهای سنجش نیز نیازمند است تا اجرایی آن تحقق بیشتری پیدا کند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تاکید کرد: همه به خوبی می دانیم که مسئولان فرا استانی به دلیل عدم حضور اشراف لازم را برای نگارش برنامه ای متناسب با نیازهای تخصصی استان ندارند از این رو برنامه کلی در تهران نوشته می شود و ما در استان براساس همین رهنمودها در استان مسائل و مشکلات را احصاء کرده و برنامه لازم را پیشنهاد خواهیم داد.

وی اعلام کرد: در این میان حتی پیشنهاد می شود از فکر و اندیشه همکاران و کارکنان دیگر سازمان خویش نیز استفاده کنید تا برنامه ای جامع را تهیه کنیم.

انصاری توضیح داد: برنامه ای که پیشنهاد می شود باید از دقت و صحت مناسبی برخوردار باشد از این رو در تدوین برنامه های استان اگرچه آرمان گرایی یک ضرورت است ولی باید نگاه آرمان گرایی به گونه ای در برنامه مورد توجه قرار گیرد که امکان تحقق آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: اگر برنامه نویسی بدون در نظر گرفتن امکان اجرا شدن برنامه باشد نتیجه اش برنامه ای کاغذی خواهد بود که امکان عملیاتی شدن را ندارد از این رو باید برنامه ای داد که برای حل مشکل مردم ثمری داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: نباید چنین تلقی در ذهن ما باشد که مکانیسم کافی را برای اجرای برنامه نداریم؛ بلکه باید نگاه برنامه ای داشت و این نگاه را در اجرای کارها همواره مدنظر قرار داد البته امروز دستگاه قضا بعد از پشت سر گذاشتن سه برنامه توسعه قضایی؛ در نگارش، تدوین و اجرای برنامه چهارم توسعه قضایی با تجربیات بیشتر و گام های استوار تر می تواند دستاوردهای مطلوب تری را رقم بزند.

وی تأکید کرد: موضوع مهم دیگری که در برنامه نویسی باید مدنظر قرار گیرد لزوم توجه به امکانات و ابزارهای مورد نیاز برنامه پیشنهادی است از این رو برنامه های پیشنهادی باید قابلیت اجرایی داشته باشد.

انصاری اظهارداشت: یکی از مسائل مهمی که در هر سازمان برای برنامه محوری مهم است لزوم پرهیز از فردگرایی در برنامه هاست بدین معنا که نباید اجرای برنامه ها موکول به فرد یا افرادی شود بلکه برنامه مشخص شده باید در نبود فرد یا افراد دخیل در نگارش آن نیز پیگیری شود تا تحقق یابد.

وی ادامه داد: توصیه جدی من به شما این است که اگر کسی می تواند در نگارش برنامه به شما کمک کند بایستی از نظرات و دیدگاه های او بهره ببرید تا بتوانیم برنامه ای را در طول این سال ها اجرا کنیم که اثربخشی آن در رضایتمندی مردم در دریافت حجم عظیم خدمات دستگاه قضا، ظهور و بروز داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: میزان مراجعه به دستگاه قضا به نسبت اغلب دستگاه ها از حجم بسیار بالایی برخوردار است و باید گفت که قابل مقایسه نیست از این رو لازم است چارچوب های درون دستگاهی را تدوین کنیم و راهبردهای مناسب را با کمک و مشارکت سایر دستگاه ها تدیون کنیم تا فرایند خدمتی را در بهترین شرایط به مردم عرضه کنیم.

وی یادآورشد: امروز ما نیازمند باور برنامه محور هستیم چراکه با بافت سنتی نمی شود کارها را پیش برد و اگر دستاوردی در رویکردهای غیر برنامه ای داشته باشیم، زودگذر و مقطعی خواهد بود.