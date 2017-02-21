۹۸۰۰ راننده خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

مجید درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: آمار بیمه شدگان راننده درون و برون شهری ۹ هزار و ۸۸۷ نفر است.

وی بیان کرد: با احتساب افراد تبعی جمعیتی بالغ بر ۳۸ هزار و ۷۰۹ نفر از خدمات تأمین اجتماعی در این بخش استفاده می‌کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی بیان داشت: در بحث رانندگان تعداد ۲۰ نفر راننده زن در استان به طور مستقیم بیمه بوده که در شغل رانندگی مشغول بکار هستند.

وی با بیان اینکه نرخ حق بیمه رانندگان برون شهری ۲۷ درصد است، عنوان کرد: از این میزان ۱۳.۵ درصد سهم بیمه شده و ۱۳.۵ درصد مابقی سهم دولت است.

وی تصریح کرد: نرخ حق بیمه رانندگان درون شهری نیز ۲۷ درصد بوده که تنها ۱۰ درصد آن مشمول کمک دولت می‌شود و مابقی را باید بیمه شده پرداخت کند.

درویشی افزود: بیمه شدگان حمل بار و مسافر برون شهری به رانندگانی که دارای گواهینامه معتبر و متناسب با وسیله نقلیه عمومی بین شهری بوده و دفترچه کاررانندگی آنان توسط سازمان حمل و نقل وپایانه های کشور صادر شده باشد اتلاق می‌شود.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی ادامه داد: رانندگان درون شهری شامل رانندگان تاکسی درون شهری، آژانس‌ها و وانت بارها بوده که می‌توانند با مراجعه به سایت رانندگان ثبت نام ودرصورت داشتن شرایط لازم از مزایای بیمه ای برخوردار شوند.

درویشی افزود: به علت حساسیت شغل رانندگی انجام معاینات اولیه و معرفی به کمیسیون پزشکی نیز از شخص متقاضی بعمل می‌آید.

وی تعهدات مورد استفاده برای رانندگان برون شهری را بجز بیمه بیکاری شامل بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، خدمات درمانی و غرامت دستمزد، هزینه کفن ودفن، کمک هزینه ازدواج عنوان کرد و برای رانندگان درون شهری فقط بازنشستگی،ازکار افتادگی،فوت و خدمات درمانی برشمرد.