سارقان سیلوهای گندم در بهبهان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سید محمد صالحی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی سرقت گندم از انبار غلات، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان بهبهان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر با انجام اقدامات پلیسی و مستقر شدن در محور مواصلاتی بهبهان - گچساران به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شده و در بازرسی از آن تعداد ۱۵ پلاک جعلی خودروی سنگین کشف و راننده آن را دستگیر کردند.

سرهنگ صالحی ادامه داد: در تحقیقات به عمل آمده از راننده خودرو پژو ۴۰۵ مشخص شد که با جعل پلاک و مدارک هویتی، محموله های گندم را از شرکت های باربری و سیلوهای سراسر کشور به سرقت می برند.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان اظهار کرد: در این راستا ماموران پلیس دو کامیون که از سیلوی شهرستان بهبهان در حال سرقت گندم بودند، شناسایی و در یک عملیات ضربتی دو سارق را دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: سه سارق دستگیر شده در بازجویی های فنی پلیس به ۲۲ فقره سرقت از سیلوهای گندم به ارزش ۱۳ میلیارد ریال در سراسر کشور اعتراف کردند.

سرهنگ صالحی بیان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده به منظور سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شدند.