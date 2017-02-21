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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۱۱

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان:

سارقان سیلوهای گندم در بهبهان دستگیر شدند

سارقان سیلوهای گندم در بهبهان دستگیر شدند

اهواز - جانشین فرمانده انتظامی خوزستان از انهدام باند سارقان سیلوهای گندم با بیش از ۲۰ فقره سرقت در شهرستان بهبهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سید محمد صالحی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی سرقت گندم از انبار غلات، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان بهبهان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر با انجام اقدامات پلیسی و مستقر شدن در محور مواصلاتی بهبهان - گچساران به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شده و در بازرسی از آن تعداد ۱۵ پلاک جعلی خودروی سنگین کشف و راننده آن را دستگیر کردند.

سرهنگ صالحی ادامه داد: در تحقیقات به عمل آمده از راننده خودرو پژو ۴۰۵ مشخص شد که با جعل پلاک و مدارک هویتی، محموله های گندم را از شرکت های باربری و سیلوهای سراسر کشور به سرقت می برند.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان اظهار کرد: در این راستا ماموران پلیس دو کامیون که از سیلوی شهرستان بهبهان در حال سرقت گندم بودند، شناسایی و در یک عملیات ضربتی دو سارق را دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: سه سارق دستگیر شده در بازجویی های فنی پلیس به ۲۲ فقره سرقت از سیلوهای گندم به ارزش ۱۳ میلیارد ریال در سراسر کشور اعتراف کردند.

سرهنگ صالحی بیان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده به منظور سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 3913492

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