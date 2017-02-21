آموزش به کشاورزان در توسعه کشت نشایی چغندر قند نقش مهمی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یوسف آبادی ظهر سه شنبه در همایش کشت نشایی چغندر قند که با حضور کارشناسان فنی و کشاورزان و بهره برداران پیشرو چغندر کار استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: تولید نشا و انتقال آن به مزارع کشاورزی با دستگاههای جدید و مدرن می تواند در توسعه کشت این محصول مفید باشد.

وی به اهمیت کشت نشایی چغندر قند در اراضی کشاورزی اشاره کرد و تصریح کرد: محدودیت طول دوره رشد بهره برداری بهتر و بیشتر از اراضی شور، صرفه جویی در مصرف علف کش و حشره کش و عناصر غذایی، صرفه حویی در مصرف اب، افزایش بهره وری از نهاده های تولید، کاهش هزینه های تولید و عدم تداخل کشت این محصول با آب آخر گندم را می توان از مهمترین مزایای کشت نشایی چغندر قند است.

یوسف آبادی بیان کرد: تهیه کشت نشاء چغندر قند به دو روش انجام می شود که می توان به روش پیتر پات و روش ریشه لخت انجام می شود که پیتر پات کاغذهایی است که نشاء چغندر قند در آن پرورش و با همان کاغذ به زمینهای اصلی کشت منتقل می شود که این روش در ایران کاربردی نیست اما در کشت نشایی ریشه لخت که در ایران بصورت بومی این محصول کشت می شود در هیچ جای دیگر دنیا مرسوم نیست.

وی اضافه کرد: در کشت نشایی به روش ریشه لخت؛ تعداد بوته مناسب «۹۰ تا ۱۰۰ هزار بوته» در هکتار و یکنواختی کشت «سبز یکنواخت» است که از ویژگیهای این روش است.

یوسف آبادی یاد آور شد: یکی از مسایل مهمی که در کشت نشایی به روش ریشه لخت باید رعایت شود این است که بلافاصله بعد از انتقال نشاء به زمین اصلی، آب اول یا خاک آب به فاصله ۴ تا ۵ روز بعد آب دوم به زمین داده می شود که در سبز یکنواخت محصولو استقرار نشاء تاثیر بسزایی خواهد داشت.

کارشناس موسسه تحقیقات چغندر قند کشور گفت: کشت مکانیزه نشایی در مزارع کشاورزی در دست بررسی و تحقیق است و با تجهیز ادوات و ماشین آلات کشاورزی مناسب کشت ریشه لخت می توان کمیت و کیفیت تولید این محصول را ارتقا داد.

در پایان این جلسه، کشاورزان پیشرو و متقاضیان اجرای طرح کشت نشایی در سال آینده مسایل و مشکلات خود را مطرح و پاسخ کارشناسی به آنها ارائه شد.