سبقت ایران از عربستان در تولید یک محصول پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، احمد جزایری در تشریح آخرین وضعیت ساخت پتروشیمی صدف با بیان اینکه عملیات کلنگ‌ زنی این پتروشیمی، مهر سال گذشته انجام شد که هم اکنون پیشرفت اجرای این طرح پتروشیمیایی از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است، گفت: بر اساس برنامه زمان بندی، تولید زودهنگام در صورت تزریق منابع مالی از این طرح پتروشیمیایی در سال آینده آغاز خواهد شد.

وی با اعلام اینکه محصول این طرح پتروشیمی ESBR بوده که در صنایع تایر و لاستیک سازی استفاده می‌شود، تصریح کرد: به دلیل سازگاری این محصول پتروشیمی با محیط زیست، در تولید تایر سبز از آن استفاده می‌شود.

این مقام مسئول در صنعت پتروشیمی کشور با تاکید بر اینکه از آنجا که این محصول پتروشیمی بر اساس استاندارد «ورسالیس» ایتالیا مطابق با تکنولوژی روز جهان تولید خواهد شد، مجوز صدور به کشورهای اتحادیه اروپا را دارد، اظهار داشت: ظرفیت سالانه پتروشیمی صدف حدود ۱۳۶ هزار تن بوده که محصولات در ۵ گرید تولید می‌شود.

وی در ادامه با یادآوری اینکه در شرایط فعلی محصول پتروشیمی ESBR با این لیسانس برای نخستین بار در منطقه خاورمیانه به مرحله تولید می رسد، افزود: هم اکنون عربستان دانش فنی و ظرفیتی برای تولید این محصول پتروشیمی در اختیار ندارد.

جزایری با بیان اینکه از سال ۲۰۰۶ میلادی به بعد، کل تکنولوژی تولید ESBR تغییر کرد و یک نسل جدیدی از تکنولوژی را به باز عرضه کرد که پتروشیمی صدف از این لایسنس استفاده می‌کند و یکی از پیشرفته ترین تکنولوژی‌ها را دارد، یادآور شد: هم اکنون بخش ساختمان، نصب و مهندسی تفصیلی این طرح پتروشیمی توسط پیمانکاران ایرانی انجام می‌شود و در مجموع بیش از ۴۰ درصد از ظرفیت ایرانی ها برای تولید این محصول ویژه پتروشیمی استفاده خواهد شد.