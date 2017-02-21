هیچ رسانه ای نمی تواند جایگزین کتاب شود/برپایی ۹۰ نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی روز سه شنبه در آیین افتتاح یازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب که با حضور مسئولان استان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: همه رسانه های در عصر کنونی عمر کوتاهی دارند حتی مطبوعات با قدمت های چند صد ساله نمی تواند در عصر کنونی جایگزین کتاب شود.

وی افزود: کتاب، رسانه مانای بشری است و همه ویژگی های کتاب ایجاب می کند جامعه ایران که فرهنگی است و با کتاب مانوس است امروز با کتاب انس بیشتری داشته باشد.

صالحی بیان کرد: منظور از کتاب فقط کتاب کاغذی نیست بلکه یک انسجام تفکری و پیوسته است که در فضای مجازی نیز می تواند نشر داشته باشد البته کتاب با هیچ محملی جایگزین ندارد.

اختصاص ۲۶ میلیارد تومان یارانه کتاب برای نمایشگاه

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ۲۶ میلیارد تومان در نمایشگاه های کتاب در طول خدمت دولت یازدهم برای برپایی نمایشگاه ها اختصاص یافته است.

وی گفت: تلاش دولت یازدهم این بوده که اهمیت کتاب را در جامعه بیشتر کند به ویژه در خارج از تهران رونق کتابخوانی را جدی گرفته است تا مردم سایر نقاط کشور نیز مزه کتابخوانی را بچشند.

بر پایی ۹۰ نمایشگاه کتاب استان در دولت یازدهم

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: در دولت یازدهم بیش از ۹۰ نمایشگاه کتاب در کشور برگزار شده و در بهمن ماه نیز پنج نمایشگاه را بر پا کرده ایم.

صالحی افزود: در نمایشگاه کتاب بیش از چهار میلیون نسخه کتاب عرضه شده است و ۷۲ هزار ناشر شرکت کرده اند و بیش از یک هزار نشست فرهنگی در این نمایشگاه بر پا شده است.

وی یادآور شد: نشست های فرهنگی توانسته در رونق کتابخوانی موثر باشد همچنین موضوع اهدای کتاب جدی گرفته شده است.