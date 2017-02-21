مینا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود مناطق بکر و جاذبه گردشگری در روستاهای خراسان شمالی، اظهار کرد: با پیش رفتن به‌سوی گردشگری سنتی، زمینه برای توسعه این نوع گردشگری در استان فراهم‌شده است.

هاشمی با اشاره به برخورداری پنج خانه روستایی استان از مجوز بوم گردی در روستاهای رویین، دویدوخ و گز، عنوان کرد: ۵۰ پرونده نیز در دست اقدام داریم که با افتتاح این خانه‌ها، اسکان مسافران گردشگری روستایی تسهیل می‌شود.

وی تصریح کرد: توسعه توریسم متکی بر بوم، علاوه بر اینکه ظرفیت پذیرش مسافر در بحث اسکان را افزایش می‌دهد، نقش بسزایی در افزایش درآمد و اشتغال‌زایی افراد ساکن در روستا دارد.

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان شمالی عنوان کرد: برای خانه‌هایی که می‌توانند پذیرای مسافران باشند به‌شرط داشتن استانداردهایی از قبیل استحکام بنا و غیره از سوی این دستگاه، مجوز بوم گردی صادر می‌شود.

هاشمی افزود: تسهیلاتی نیز در جهت کمک به توسعه بوم گردی برای صاحبان این خانه‌ها در نظر گرفته‌شده که اعطای وام با بهره ۴ درصد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از محل صندوق توسعه کارآفرینی امید از آن جمله است.

وی با اشاره به اینکه ۲۴ روستای هدف گردشگری و ۹ روستای نمونه گردشگری در خراسان شمالی وجود دارد، گفت: با توجه به پتانسیل‌های بالایی که روستاهای استان برای جذب گردشگر دارند، در صدور مجوز بوم گردی به خانه‌های روستایی در این زمینه محدودیتی در نظر نگرفته‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه گردشگری روستایی در خراسان شمالی حرف اول را می‌زند، عنوان کرد: در بحث گردشگری اولویت به روستاها و معرفی جاذبه‌های طبیعی و گردشگری آن‌ها به توریست و مسافران اختصاص دارد.