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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۲۶

رئیس مرکز بهداشت شهرستان زنجان:

شهرک غرب زنجان فاقد مراکز بهد اشتی و درمانی بود

شهرک غرب زنجان فاقد مراکز بهد اشتی و درمانی بود

زنجان-رئیس مرکز بهداشت شهرستان زنجان گفت: منطقه شهرک غرب فاقد مرکز بهد اشتی و درمانی خصوصی و دولتی بود که افتتاح این مرکززمینه‌های ارائه خدمات به مردم این منطقه کم‌برخوردار رافراهم می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حریری ظهر سه شنبه در آئین افتتاح همزمان ۶۵۷ واحد ارائه خدمات بهداشتی در ۲۸ استان و ۴۷ دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور، افزود: این مرکز ۲۵ هزار نفر از جمعیت فاقد زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی را پوشش می دهد.

وی اظهار کرد: زیرساخت‌های فراهم شده در  مرکزخدمات بهداشتی و درمانی شماره ۱۶ شهرک غرب توان پاسخگویی به نیازهای این منطقه را دارد.

رئیس مرکز بهدلشت شهرستان زنجان گفت: منطقه شهرک غرب فاقد مرکز بهد اشتی و درمانی خصوصی و دولتی بود که افتتاح این مرکز می‌تواند زمینه‌های ارائه خدمات به مردم این منطقه کم‌برخوردار را فراهم کرده است.

حریری تاکید کرد:  مرکز بهداشتی و درمانی شماره ۱۶ زنجان  دارای ۴۸۶ متر مربع مساحت اعلام و است و  این مرکز با ۹ میلیارد ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار احداث شده  که ۹ میلیارد ریال آن برای احداث و ۸۰۰ میلیون ریال آن برای تجهیز شده است.

وی تصریح کرد: همه کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در مرکز بهداشتی و درمانی شماره ۱۶ خدمات دریافت می‌کنند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان زنجان گفت: اقدامات پیشگیری برای بیماری‌های قلبی، عروقی، سرطان و پیشگیری در حوزه‌های اعتیاد هم در این مرکز ارائه می‌شود.

کد مطلب 3913525

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