شهرک غرب زنجان فاقد مراکز بهد اشتی و درمانی بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حریری ظهر سه شنبه در آئین افتتاح همزمان ۶۵۷ واحد ارائه خدمات بهداشتی در ۲۸ استان و ۴۷ دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور، افزود: این مرکز ۲۵ هزار نفر از جمعیت فاقد زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی را پوشش می دهد.

وی اظهار کرد: زیرساخت‌های فراهم شده در مرکزخدمات بهداشتی و درمانی شماره ۱۶ شهرک غرب توان پاسخگویی به نیازهای این منطقه را دارد.

رئیس مرکز بهدلشت شهرستان زنجان گفت: منطقه شهرک غرب فاقد مرکز بهد اشتی و درمانی خصوصی و دولتی بود که افتتاح این مرکز می‌تواند زمینه‌های ارائه خدمات به مردم این منطقه کم‌برخوردار را فراهم کرده است.

حریری تاکید کرد: مرکز بهداشتی و درمانی شماره ۱۶ زنجان دارای ۴۸۶ متر مربع مساحت اعلام و است و این مرکز با ۹ میلیارد ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار احداث شده که ۹ میلیارد ریال آن برای احداث و ۸۰۰ میلیون ریال آن برای تجهیز شده است.

وی تصریح کرد: همه کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در مرکز بهداشتی و درمانی شماره ۱۶ خدمات دریافت می‌کنند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان زنجان گفت: اقدامات پیشگیری برای بیماری‌های قلبی، عروقی، سرطان و پیشگیری در حوزه‌های اعتیاد هم در این مرکز ارائه می‌شود.