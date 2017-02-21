ورزش خراسان جنوبی رونق می گیرد/قول های وزیر ورزش برای استان

حجت الا سلام و المسلمین سید محمد باقر عبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدارش با وزیر ورزش و جوانان بیان کرد: در این دیدار مشکلات ورزشی حوزه های درمیان، بیرجند و خوسف بررسی و پیگیری شد.

وی محوطه سازی پروژه استادیوم ۱۵ هزار نفری غدیر را یکی از مشکلات بررسی شده دانست و گفت: طبق قول وزیر ورزش و جوانان، محوطه سازی این پروژه مدیریت می شود.

حجت الاسلام عبادی ادامه داد: همچنین این پروژه در مسیر سیلاب قرار داشته و باید در اسرع وقت نسبت به سیل بند اقدام شود.

وی اظهار کرد: پروژه های نیمه تمام ورزشی از دیگر مشکلات بررسی شده در این دیدار بود که مقرر شد در راستای تکمیل این پروژه ها کمک های شایسته ای به استان شود.

حجت الاسلام عبادی بیان کرد: همچنین به هئیت های ورزشی حوزه های درمیان، خوسف و بیرجند کمک های مالی و بودجه ای خواهد شد که امید است با تزریق اعتبار، ورزش خراسان جنوبی رونق گیرد.

وی از سفر وزیر ورزش و جوانان در آینده ای نزدیک به استان خبر داد و گفت: باید این مقام بلند پایه با حضور در خراسان جنوبی، مشکلات حوزه ورزش استان را از نزدیک ببیند.