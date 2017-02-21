اقدامات دولت تدبیر و امید در بخش سلامت خیره کننده است

به گزارش خبرنگار مهر،سید بیوک موسوی ظهر سه شنبه در آئین افتتاح همزمان ۶۵۷ واحد ارائه خدمات بهداشتی در ۲۸ استان و ۴۷ دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور، افزود: اجرای طرح تحول نظام سلامت در سطح کشور و استان زنجان بسیار خوب بوده و اقدامات در بخش سلامت بسیار خیره کننده است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه اجرای این طرح بدون نگاه به جناح سیاسی بسیار عالی بوده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: در استان زنجان مفاخر علمی خوبی وجود دارد و بزرگترین سرمایه در هر بخشی منابع انسانی است و خوشبختانه در بحث نیروی انسانی بهترین نیروهای انسانی در همه حوزه ها را داریم.

موسوی تاکید کرد: وجود مفاخر علمی و فرهنگی در استان زنجان مایه افتخار استان زنجان است و ما باید از این ظرفیتها برای اعتلای استان استفاده کنیم.

وی افزود: خدمات ارائه شده در بخش سلامت در دولت تدبیر و امید قابل مقاسیه با سالهای گذسته نیست و خدمات دولت در حوزه بهداشت و درمان بسیار خیره کننده است و رسانه ها به عنوان دید بانان باید دستاوردهای این حوزه را به خوبی اطلاع رسانی کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان ابراز کرد: دولت باوجود تمام مشکلات توانسته در همه حوزه ها و به خصوص حوزه درمان خدمات شایسته ای را به مردم ارائه دهد که قابل مقاسیه با ۵ الی ۱۰ سال قبل نیست.

موسوی ابراز کرد: هجمه ها بر علیه دولت تدبیر و امید زیاد است و این دولت دولتی نیست که تخریب کند اقدامات دولت های گذشته را وبا برنامه و مدیریت کارهای خود را انجام می دهد.