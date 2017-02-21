ایران سومین تهدید فولادی قاره سبز/بهانه اروپا برای دامپینگ فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، فولادسازان اروپایی از ایران به عنوان سومین تهدید این صنعت در قاره سبز یاد می‌کنند و به دنبال راهی برای محدودکردن صادرات فولادی ایران به اروپا هستند. بر همین اساس هم، آن‌ گونه که رویترز گزارش داده، گروه لابی صنعت فولاد اروپا (یوروفر) قصد دارد دامپینگ را در صنعت فولاد ایران بررسی کند.

آنچه به تازگی درباره احساس خطر اتحادیه اروپا از ظرفیت رو به افزایش تولید و صادرات فولاد در ایران، منتشر شده، موضوع جدیدی نیست و البته تنها به کشور ما نیز اختصاص ندارد.

آن‌گونه که کیوان جعفری طهرانی، رئیس امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران به خبرنگار مهر گفت: اتحادیه اروپا از چند ماه قبل ۳۷ اقدام ضد دامپینگی در بخش فولاد را آغاز کرده که ۱۵ مورد آن، ناشی از نگرانی درخصوص اقدامات چین است. البته این اقدامات منحصر به چین نیست و اتحادیه اروپا در مورد هر کشوری که بابت صادرات محصولات فولادی آن به این اتحادیه دچار نگرانی شود، چنین اقداماتی را انجام می‌دهد. به همین خاطر هم علاوه بر اقدامات انجام گرفته درباره چین، برخی از این اقدامات مربوط به دامپینگ محصولات فولادی از کشورهای روسیه، برزیل، صربستان و اوکراین است.

وی افزود: بررسی شرایط تولید و آنچه از سوی اتحادیه اروپا، دامپینگ فولادی نامیده می‌شود از مدت‌ها قبل درباره ایران نیز آغاز شده و آنگونه که برخی منابع رسانه‌ای مدعی شده‌اند، قرار است نتیجه این بررسی‌ها تا اواخر فروردین ماه سال آینده اعلام شود.

این فعال حوزه معدن در پاسخ به این پرسش که اگر اتحادیه اروپا به این نتیجه برسد که تولید فولاد در ایران مشمول دامپینگ است، چه اقدامی خواهد کرد، گفت: در این صورت شاهد وضع تعرفه های وارداتی برای محصولات فولادی ایران خواهیم بود.

جعفری‌طهرانی با اشاره به آنچه اتحادیه اروپا درباره واردات محصولات فولادی از چین انجام داد، گفت: تعرفه های واردات میلگرد و برخی محصولات فولادی به کار رفته در تقویت و مسلح کردن بتن از چین به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۱۸.۴ تا ۲۲.۵ درصد افزایش یافت.

رئیس امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، درباره اینکه اگر این اتفاق درباره صادرات محصولات فولادی ایران رخ دهد، چه کار می‌توان کرد، گفت: اتحادیه اروپا چنین اقداماتی را بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی انجام می دهد؛ بر اساس این مقررات، اتحادیه اروپا می تواند تعرفه های ضد دامپینگ را بر روی محصولات کشورهای خارج از این اتحادیه نیز اعمال کند و این در صورتی رخ خواهد داد که بررسی تحقیقات نشان دهد محصولات این کشورها با قیمت های پایین تر از نرخ بازار و به منظور آسیب رساندن به صنعت اتحادیه اروپا وارد کشورهای عضو این اتحادیه می شود.

وی اظهار داشت: چینی‌ها پس از اعمال تعرفه‌های بالا تنها به صدور اعلامیه و اعتراض اکتفا کردند؛ ولی در عمل اقداماتی در راستای کاهش هزینه‌ها به صورت دیگری انجام دادند از جمله اینکه در صربستان و در مرز اتحادیه اروپا، کارخانه فولادسازی ایجاد کردند.

بنا بر این گزارش، یکی از مواردی که اتحادیه اروپا در تحقیقات خود درباره دامپینگ تولید فولاد در ایران به آن استناد کرده، وضع تعرفه صادراتی توسط دولت برای صادرات سنگ‌آهن است. در صورت وضع این تعرفه از سال آینده که البته مسئولان وزارت صنعت معدن تجارت ایران بر آن اصرار دارند، تولید فولاد در کشورمان ارزان‌تر تمام خواهد شد و طبیعتا امکان صادرات ارزان‌تر هم برای تولیدکنندگان فراهم‌می‌شود.

این اتفاق در کنار افزایش ۸ برابری صادرات فولاد ایران طی سه سال اخیر، تهدید فولادسازهای ایرانی را برای اتحادیه اروپا جدی‌تر کرده‌ است.