مروری بر سه دهه فعالیت هنری احمد وکیلی در گالری ساربان

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با عنوان «سی و سه» شامل مروری بر آثار ۳۳ سال تجربه چاپ دستی احمد وکیلی است. همزمان با افتتاح نمایشگاه از کتاب «وکیل آباد» که به زندگی و آثار احمد وکیلی می پردازد، رونمایی خواهد شد.

احمد وکیلی یکی از هنرمندان چاپگر در هنر معاصر ایران است. او در سال ۱۳۴۰ متولد شد. مقطع کارشناسی را در دانشگاه هنر و کارشناسی ارشد را در دانشگاه آزاد تهران به پایان رساند. او با آثار متعدد طراحی و چاپ دستی، در چند نمایشگاه انفرادی در گالری‌های آریا، الهه، برگ، ماه مهر، ممیز (خانه هنرمندان)، نور، هور و نیز چند جشنواره و سمپوزیوم داخلی و خارجی حضور داشته است. علاوه بر تدریس در دانشگاه، دبیری و داوری چند بی‌ینال، سمپوزیوم و فستیوال بر عهده وکیلی بوده است.

نمایشگاه «سی و سه» ششم اسفندماه ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری «ساربان» به نشانی خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، نبش شهید یوسفی، شماره ۱۳۰ افتتاح می‌شود و تا ۱۶ اسفندماه هر روز (به جز سه شنبه ها) میزبان علاقه مندان است.