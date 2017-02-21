مسئولان در راستای ارتقای امنیت روانی جامعه تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملاقادر قادری امروز سه شنبه در همایش نقش وحدت اسلامی در امنیت پایدار منطقه ای که با حضور وزیراطلاعات و علما و روحانیون شیعه و سنی سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی در سنندج برگزارشد، گفت: این سه استان بالغ بر ۱۰ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی ایران کردند.

وی عنوان کرد: تقدیم این تعداد شهید نشان می دهد مردم این مناطق مدافعان راستین انقلاب و نظام بوده و هستند لذا مسئولان باید از هر فرصتی برای خدمت رسانی به این مردم استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه در برهه کنونی آگاهی شرط لازم برای موفقیت در جامعه است، اظهارداشت: علما وروحانیون هم باید همواره آگاه و هوشیار باشند چراکه این آگاهی موجب کاهش فاصله بین آنها با نسل های سوم وچهارم انقلاب می شود.

امام جمعه شهرستان پاوه ادامه داد: علما و روحانیون برای جلب و جذب بیشتر جوانان باید با زبان روز با آنها صحبت کنند.

ماموستا قادری اضافه کرد: متاسفانه امروز ما در شرایطی قرار داریم که در کنفرانس مونیخ و با هدایت امریکا، دشمنان برعلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هم قسم می شوند.

وی با اشاره به اینکه امنیت یکی از زیرساخت های توسعه در هرجامعه ای به شمار می رود، ادامه داد: امنیت و آرامش بدین معنا است که زمینه برای فعالیت های مختلف درجامعه فراهم شود.

وی عنوان کرد: کشورما امروز از لحاظ امنیت فیزیکی وضعیت مطلوبی دارد و باید تلاش کرد که امنیت روانی در آن هم ارتقا پیدا کند.

امام جمعه شهرستان پاوه بیکاری را یکی از مشکلات مناطق غرب کشور ذکر کرد و گفت: اگر این معضل درمان نشود شاهد بروز مشکلات و معضلات دیگری در جامعه خواهیم بود.

ماموستا قادری با اشاره به اینکه ارتقای امنیت اجتماعی و جلب مشارکت مردمی از اهمیت فراوانی برخورداراست، اظهارداشت: باید مسئولان تلاش کنند راهکارهایی برای رفع آسیب های جدی در مناطق غرب کشور بیابند.