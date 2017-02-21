گزینش افراد رابطه دوسویه ای با بهره وری دستگاه های اجرایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله وطنی روز سه شنبه در جلسه شورای هم‌ اندیشی هسته ‌های گزینش استان ایلام اظهار داشت: تمامی حکومت ها برای انتخاب افراد مورد نظر در ارگان های مختلف دارای خطوط قرمز بوده و از فیلترهایی برای برگزیدن انها استفاده می کنند.

وی ادامه داد: این وضعیت در نظام اسلامی با توجه به حساسیت ویژه در تعیین صلاحیت افراد از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور تاکید کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ در سال های آغازین در فرآیند بررسی صلاحیت و گزینش افراد تندروی هایی صورت گرفت که واکنش حضرت امام را به دنبال داشت و ایشان دستور تشکیل هسته های جدید را دادند و همواره بر رعایت ملاک های قانونی و دینی در اجرای این فرآیند تاکید داشتند.

وطنی اضافه کرد: گزینش گران باید با سرلوحه قرار دادن رهنمودهای ائمه اطهار تلاش کنند بهترین افراد را در مسندهای مختلف بکار گیرند.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور اضافه کرد: هرچه زمینه افراد توانمند تر را در دستگاه های اجرایی فراهم کنیم، بهره وری آن سازمان نیاز افزایش می یابد.

استاندار ایلام نیز گفت: موضوع گزینش از ابتدای انقلاب به یک چالش جدی تبدیل شده بود و برخی سخت گیری ها نارضایتی هایی را به دنبال داشت که با فرمان هشت ماده ای امام راحل (ره) و تشکیل شورای عالی گزینش تحول بزرگی در این حوزه ایجاد شد.

محمدرضا مروارید افزود: گزینش تأثیر عمیقی بر حفظ سلامت اداری و اثربخشی دستگاه های اجرایی دارد.