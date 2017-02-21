کسب سه مدال توسط بانوان ووشوکار استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر و و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، در این رقابت ها آیه امینی در رده سنی نوجوانان در بخش تالو ( فرم چانگ جوان ) نشان نقره را تصاحب کرد ومدال برنز فرم کون شو بخش تالو نوجوانان کشور را به خود اختصاص داد و مهسا شفیعی ورزشکار نونهال ووشو استان در بخش تالو فرم چیانگ شو مدال برنز را بر گردن آویخت.

مسابقات قهرمانی کشور ووشو بانوان در سه رده سنی نونهالان ، نوجوانان وجوانان درسالن ورزشی جواد الائمه قم با حضور بیش از ۴۰۰ ورزشکار از سراسر کشور برگزار شد.

مسابقات در بخش تالو وساندا در رده بزرگسالان برای معرفی نفرات برتر برای جواز حضور در اردو تیم ملی ووشو جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است.