  1. استانها
  2. ایلام
۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۳۲

کسب سه مدال توسط بانوان ووشوکار استان ایلام

کسب سه مدال توسط بانوان ووشوکار استان ایلام

ایلام-تیم ووشو بانوان استان ایلام در مسابقات قهرمانی کشور سه مدال رنگارنگ کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، در این رقابت ها آیه امینی در رده سنی نوجوانان در بخش تالو ( فرم چانگ جوان ) نشان نقره را تصاحب کرد ومدال برنز فرم کون شو بخش تالو نوجوانان کشور را به خود اختصاص داد و مهسا شفیعی ورزشکار نونهال ووشو استان در بخش تالو فرم چیانگ شو مدال برنز را بر گردن آویخت.

مسابقات قهرمانی کشور ووشو بانوان در سه رده سنی نونهالان ، نوجوانان وجوانان درسالن ورزشی جواد الائمه قم با حضور بیش از ۴۰۰ ورزشکار از سراسر کشور برگزار شد.

مسابقات در بخش تالو وساندا در رده بزرگسالان برای معرفی نفرات برتر برای جواز حضور در اردو تیم ملی ووشو جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است.

کد مطلب 3913566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها