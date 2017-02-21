بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان ۸۸ بود که نشانه وضعیت سالم است اما نسبت به روز گذشته با شاخص کیفی ۷۵ شاهد افزایش آلاینده‌های جوی هستیم.

وی با بیان اینکه امروز هشتمین روز متوالی هوای سالم را در اصفهان پشت سر گذاشتیم، افزود: بر این اساس هوای اصفهان در ایستگاه میدان احمدآباد با شاخص کیفی۹۰، بلوار دانشگاه ۸۵، رودکی۸۲، پروین ۷۹، میدان امام حسین(ع) ۹۱ ، چهارباغ خواجو ۹۷ و بزرگراه خرازی ۹۲ در وضعیت سالم ثبت شده است.

هوای شهرستان نجف آباد در وضعیت ناسالم ثبت شد

مدیر امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه کیفیت هوای اصفهان در ایستگاه‌های میدان امام حسین و احمدآباد، چهارباغ خواجو و بزرگراه خرازی به مرز ناسالم نزدیک شده است، بیان داشت: امروز هوای اصفهان در تمامی ایستگاه‌های سنجش آلایندگی شهرستان‌ها به جز نجف‌آباد با شاخص کیفی ۱۰۲ سالم گزارش می‌شود.

وی ادامه داد: بدین ترتیب امروز در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر میانگین شاخص کیفی در ایستگاه‌های شهرستان شاهین شهر ۸۲، مبارکه ۸۰، خمینی شهر ۹۱ در وضعیت سالم ثبت شده است و در کاشان و سگزی نیز سالم گزارش شده است.

گفتنی است، شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.