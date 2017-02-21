انتصاب مشاور آنتی دوپینگ/ تحقق وعده تشکیل اتاق فکر دوچرخه سواری

به گزارش خبرنگار مهر، با مثبت شدن تست دوپینگ رحیم امامی رکابزن تیم پیشگامان کویر یزد و انتشار خبری بر روی خروجی سایت فدراسیون جهانی مبنی بر احتمال محرومیت این تیم ، رئیس فدراسیون دوچرخه سواری که یکی از شعارهایش در مجمع انتخاباتی کنترل دوپینگ به صورت جدی تر بود رامین احمدی طباطبائی را به عنوان مشاور خود در امور آنتی دوپینگ منصوب کرد.

همین طور خسرو قمری پس از گذشت بیش از یک ماه از حضور در راس فدراسیون دوچرخه سواری اعضای سه کمیته فنی، داوران و اتاق فکر را معرفی کرد.

اصغر خالقی، مصطفی چایچی، حمید عطاالهی، محمود وفائی، ناهید ایروانی، منوچهر روشن پور ، علیرضا ژاله، مهدی روزبهانه، رسول هاشم کندی اعضای کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری را تشکیل می دهند.

همچنین در کمیته داوران شاهد حضور مجید ناصری داور بین المللی این رشته به همراه، محمدرضا باجول، فایزه شیوخ، ادگار شمعونیان و محمد رضا صفاپور هستیم.

قمری پیش از این اعلام کرده بود که قصد دارد اتاق فکری را در فدراسیون تشکیل دهد که در راستای اجرای وعده خود اعضای این کمیته را نیز منصوب نمود. کیوان لیموئی، منوچهر روشن پور، سید حمید علوی، مهدی پیشگوهی پور، ناهید ایروانی، مهرداد صفرزاده، محمدرضا صفاپور، مازیار فرزاد و ادگار شمعونیان اعضای این اتاق فکر خواهند بود.