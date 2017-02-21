نانوایان ملزم به استفاده از سبوس در نان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان هرمزگان با اشاره به کیفیت نان در بندرعباس و لزوم استفاده از آرد سبوس دار در آن، عنوان کرد: نانوایی های هرمزگان باید تا پیش از پایان سال میزان استفاده از سبوس را در نان افزایش دهند.

وی افزود: اکنون میزان استفاده از سبوس در نانوایی های استان استاندارد نیست و نان ها ارزش غذایی کمی دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با بیان اینکه استاندارد ملی سبوسگیری در نان های سنگک بین شش و نیم تا ۱۱ و نیم درصد است، تاکید کرد: با نانواها در صورت رعایت نکردن استانداردها در پخت نان برخورد قانونی خواهد شد.

اکرمی تصریح کرد: فرمانداری ها ، دانشگاه علوم پزشکی ، غله و خدمات بازرگانی ، اداره کل استاندارد و سازمان صنعت معدن و تجارت باید نانوایان را ملزم به استفاده از سبوس به میزان استاندارد در پخت نان سنگک کنند.

وی با اشاره به ساماندهی مراکز عرضه محصولات دریایی یادآور شد: برخی از این مراکز وضعیت نامناسبی دارند و غیر بهداشتی هستند و ساماندهی این مراکز مستلزم مشارکت بین بخشی فرمانداری ها ، اداره کل دامپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری هاست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز در این نشست با اشاره به سطح سرومی اسید فولیک و آهن در استان گفت: با بررسی بر روی تغذیه مردم استان طی یک طرح جامع و مطالعه دقیق میزان تاثیر غنی سازی آرد مصرفی در نانوایی ها قابل مشخص خواهد شد.

داودی افزود: میزان مصرف نمک در نان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که استفاده بی رویه از نمک در عمل آوری خمیر می تواند در بروز یا تشدید بیماری های غیر واگیر تاثیر گذار باشد.

وی به نقش غنی سازی سایر مواد غذایی نیز اشاره کرد و عنوان کرد: ماده غذایی ممکن است به طور طبیعی گرفتار کمبود ویتامین یا ماده معدنی بوده و یا در اثر فرایند اعمال شده روی آن از این مواد را از دست داده باشد در این صورت می توان ویتامین یا ماده معدنی را طبق روش خاصی به ماده غذایی اضافه نمود تا به این ترتیب کمبود یا نقص آن از نقطه نظر این مواد جبران شود.

سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز در این نشست گفت: اکنون طرح کشوری غنی سازی آهن و فولیک اسید فرآورده های نان در هرمزگان در حال اجراست.

فاطمه دباغ افزود: پیش بینی شده است تا پایان سال ۹۹ این طرح در کشور و هرمزگان به پوشش کامل برسد. استفاده از مکمل های آهن و فولیک اسید در فرآورده های نان تغییری در رنگ و طعم نان ندارد.

سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: برای کاهش و پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی و فشار خون نمک در فرآورده های نان نیز باید به یک درصد کاهش یابد.

دباغ افزود: اکنون میانگین مصرف نمک در فرآورده های نان در استان دو و چهار دهم درصد است که باید به یک درصد کاهش یابد.