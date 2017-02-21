شهرستان مهرستان آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است

ابراهیم محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت : با توجه به اینکه استان سیستان و بلوچستان در سال ۹۶ به عنوان مقصد گردشگری ایرانیان معرفی شده شهرستان مهرستان هم جهت معرفی و شناسایی بناهای تاریخی این منطقه پذیرای مسافران و گردشگران نوروزی است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مهرستان افزود: برپایی سیاه چادر، نمایشگاه صنایع دستی در ورودی شهر، نصب بنر، تهیه بروشور معرفی شهرستان و همچنین برگزاری جشن نوروز از جمله اقدامات ایام نوروز در شهرستان مهرستان است.

وی با اشاره به اینکه جاذبه ها و قابلیت های بسیار زیادی در این شهرستان به ویژه در بخش گردشگری وجود دارد خاطر نشان کرد: کوه بیرک، جنگل پدگان، دریاچه سد ماشکید، رودخانه ماشکید، آبشار اناران، آبشار گیشتوک، سنگ نگاره های کوه بیرک، غارهای کلوک و گیتانی و ده ها اثر منحصر به فرد دیگر از مهم ترین و زیباترین اماکن گردشگری مهرستان است که به معرفی بیشتری نیاز دارد.