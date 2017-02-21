رقابت های ورزشی دانشگاه های علمی کاربردی استان قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین دوره رقابت های ورزشی، دانشجویانی از ۱۸ مرکز علمی و کابردی در دو بخش دختران و پسران با هم رقابت می کنند.

دانشجویان دختر و پسر مراکز علمی کاربردی استان در ۹ رشته ورزشی با هم رقابت می کنند.

در این مسابقات رشته های فوتسال، دارت، دو و میدانی، والیبال، شطرنج، تنیس روی میز، آمادگی جسمانی، بسکتبال و طناب کشی در بین دانشجویان برگزار می شود.

ورزشگاه های شهید بابایی، بین المللی امام خمینی(ره)، الغدیر و سردار آزدگان میزبان این رقابت ها است.

بانوی دوچرخه سوار قزوینی در بحرین رکاب می زند

زینب ساسانیان از قزوین در ترکیب تیم ملی دوچرخه سواری جاده راهی رقابت های قهرمانی آسیا می شود.

ساسانیان در رده سنی زیر ۲۳سال در رقابت های آسیایی رکاب می زند.

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در بخش جاده ۷ تا۱۲ اسفند در کشور بحرین برگزار می شود.

رئیس جدید هیئت هندبال استان انتخاب شد

رضا گروسی با کسب ١١رای از مجمع انتخاباتی هیئت هندبال به مدت ٤سال به عنوان رئیس جدید هیئت استان منصوب شد.

سرپرست فدراسیون در این نشست از برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون در ۱۷اسفند خبر داد.

عباسعلی اکبری افزود: مسابقات لیگ برتر بانوان و آقایان در حال پیگیری است و نمایندگان کشور سال گذشته در سه رویداد باشگاهی فراملی شرکت داشتند.

وی گفت: تمام تقویم ورزشی فدراسیون با فشار بر شش ماه دوم سال در رده های مختلف برگزار شد، نهمین مرحله اردوی تیم ملی بانوان برای شرکت در بازی های آسیایی روز گذشته به پایان رسیده است.

اکبری خاطر نشان کرد: فدراسیون رقابت های آسیایی ۲۰۱۸ و المپیک ۲۰۲۰ را پیش رو دارد و با انتخاب فرد جدید در راس فدراسیون، خانواده هندبال کشور با برنامه ای به سوی جلو پیش برود.

تیم فوتبال ستاره شهر قزوین در رقابت های زیر گروه امید های کشور به میدان می رود

نماینده استان در این رقابت با تیم های پیکان تهران، هف سمنان، پارسیان کرج، پیام کرج و ارزش ورامین مصاف می کند.

مرحله اول زیرگروه امیدهای کشور از ۱۳ تا ۱۹ اسفند در سمنان برگزار می شود.