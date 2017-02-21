برگزاری هفتمین یادواره ۴۷ شهید روستای «ارزانفود» استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان، هفتمین یادواره ۴۷ شهید گرانقدر روستای «ارزانفود» با حضور مردم شهید پرور این روستا برگزار خواهد شد.

این مراسم با سخنرانی سردار «رضا میرزایی» از فرماندهان دوران دفاع مقدس و نویسنده کتاب «حماسه نامداران گمنام» برگزار می شود.

مدیحه سرایی، تقدیر از حافظان قرآنی روستای «ارزانفود» و خاطره گویی توسط رزمندگان دوران دفاع مقدس از جمله برنامه های جانبی در این یادواره خواهد بود.

هفتمین یادواره ۴۷ شهید گرانقدر روستای «ارزانفود» از توابع بخش مرکزی همدان، چهارشنبه چهارم اسفند با حضور مسئولین شهرستانی، خانواده معظم شهدا و مردم شهید پرور روستای «ارزانفود» برگزار خواهد شد.