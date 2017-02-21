اجرای طرح مبارزه با سارقان وسایل نقلیه در همدان

سرهنگ رضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح مبارزه با سارقان وسایل نقلیه سبک به مدت ۳ روز با بهره گیری از تمامی توان در استان همدان به اجرا درآمد که در نهایت منجر به کشف ۴ دستگاه خودرو و ۵ دستگاه موتورسیکلت و دستگیری ۵ نفر سارق در این راستا شد.

سرهنگ زارعی علت سرقت خودرو را سهل انگاری در نگهداری از خودرو دانست و بر استفاده از سیستم های امنیتی در پیشگیری از سرقت توصیه کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان همچنین از دستگیری یک سارق سابقه دار و کشف ۱۷ فقره سرقت داخل خودرو خبر داد.

رضا زارعی گفت: در پی افزایش وقوع سرقت اموال و لوازم داخل خودرو در همدان در سال جاری با شیوه و شگردی خاص، پیگیری موضوع به صورت جدی در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان عملیات ویژه و اداره مبارزه با سرقت این پلیس، با همکاری اداره تشخیص هویت و با بررسی دقیق محل های سرقت اقدامات علمی خود را آغاز کردند که در نتیجه فردی با چندین فقره سابقه سرقت که به تازگی از زندان آزاد شده بود، شناسایی و در ادامه بررسی های پلیس، حین سرقت وسایل یک دستگاه خودرو دستگیر شد.

زارعی عنوان کرد: پس از هماهنگی با مقام قضایی منزل نامبرده مورد بازرسی قرار گرفت که در بازرسی صورت گرفته چندین دستگاه پخش خودرو کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان با اشاره به اینکه متهم در بازجویی های به عمل آمده به ۱۷ فقره سرقت داخل خودرو معترف شد، عنوان کرد: در ادامه رسیدگی به پرونده تعداد ۳ نفر از خریداران اموال مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شدند.