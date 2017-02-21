طرح مبارزه با فروش مرغ زنده در شهرستان دالاهو در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه کمیته پیشگیری از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان دالاهو امروز سه شنبه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دالاهو در حاشیه این نشست و در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه بر لزوم همکاری دستگاه های مختلف برای پیشگیری از بروز این بیماری در سطح شهرستان تاکید شد.

دکتر صید محمد قاسمی، آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را یک بیماری مشترک بین انسان و پرندگان برشمرد و اظهار داشت: این بیماری دارای علایم تنفسی، گوارشی و عصبی است.

موردی از آنفولانزای فوق حاد پرندگان در دالاهو مشاهده نشده است

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دالاهو اشاره ای به وضعیت این بیماری در جهان، کشور و استان کرمانشاه داشت و تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون با وجود مراقبتهای فعال و غیر فعال در این شهرستان مورد مشکوک به این بیماری مشاهده نشده است.

دکتر قاسمی همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر در شهر کرندغرب هیچگونه مکان فروش مرغ زنده وجود ندارد و در شهرهای گهواره و ریجاب نیز برنامه مبارزه با فروش مرغ زنده در حال انجام است.

این مقام مسئول با تاکید بر لزوم آگاه سازی مردم برای خودداری از خرید مرغ زنده و شکار پرندگان، خواستار همکاری سایر دستگاههای دولتی از نظر نیروی انسانی و امکانات با شبکه دامپزشکی در صورت بروز احتمالی این بیماری شد.

وی بیان داشت: شهروندان در صورت مشاهده، هرگونه تلفات طیور به شبکه دامپزشکی شهرستان دالاهو را با شماره تماس ۳۷۲۲۱۶۵ و یا سامانه ۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه در میان بگذارند.

همچنین در این جلسه تاتار فرماندار شهرستان دالاهو نیز ضمن تشکر از تلاش ها و اقدامات شبکه دامپزشکی در حفظ سرمایه های دامی، تاکید کرد: فرمانداری و ادارات شهرستان نیز آماده همکاری با شبکه دامپزشکی در راستای مبارزه با بیماری آنفلوآنزای پرندگان می باشند.